Selanik’te sinemanın perdeleri resmen açıldı

Murat OBENLER

Bu yıl 64.kez düzenlenen Uluslararası Selanik Film Festivali’nin açılışı Selanik şehrinin ünlü tiyatrosu Olimpion’da gerçekleşti.

Siyaset ve sanat dünyasının yanı sıra sanatseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği gecede hükümet, belediye yetkilileri ve festival direktörleri tarafından da birer konuşma yapıldı.

Festival Genel Direktörü Elise Jalladeau ve Sanat Yönetmeni Orestis Andreadakis, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eleutheria Thanouli ve Selanik Turizm Örgütü Başkanı Voula Patoulidou da sahneye çıkarak festivalin hazırlık süreci, bölümleri, yarışmaları ve turizmle de bağlantılı diğer etkinlikleri ile ilgili bilgiler verdiler.



Dr. Dimas: “TIFF ülke tanıtımı, turizmi, kültür-sanatı için çok önemli bir yere sahip”

Hükümet adına sahneye çıkan Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Christos Dimas bu yıl 64.yaşını kutlayan festivalin ülke tanıtımı, turizmi, kültür sanatı için çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek yurtdışından aralarında ünlü oyuncular ve yönetmenlerin de bulunduğu prestij sahibi sinemacıları, sinemaseverleri, sinema dünyasının ünlülerini, sektör temsilcilerini ve Selanik halkını sinemanın büyülü dünyasında buluşturduğunu vurguladı. Agora ile yarışmalar ile sergiler ve yan etkinlikler ile şehrin 10 gün boyunca sinemanın heyecanını yaşayacağını belirten Dimas festival yöneticilerine ve emek veren herkese teşekkür etti.



Açılışta Trần Anh Hùng’un The Pot-au-Feu (The Taste of Things) filmi gösterildi

Festivalin seremonisinin ardından açılış filmi olarak Fransız-Vietnamlı yönetmen Trần Anh Hùng’un ödüllü son filmi The Pot-au-Feu (The Taste of Things) gösterildi.

2-12 Kasım tarihleri arasındaki festival kapsamında yer alacak Film Market, Yarışmalar, özel gösterimler, sergi, konferans ve sosyal-kültürel etkinlikleri ile sinema dünyasını Selanik’te buluşturacak festival Yunanlı sinemacılar ile dünya sinemasının önemli isimlerini de bir araya getirecek. 7 farklı salonda toplam 270 filmin gösterileceği festival gösterim ve etkinliklerle şehrin dört bir yanına yayılacak.



Bellucci’den Payne’ya, Podeswa’dan Alexiou’ya yıldızlar Selanik’te olacak

Dünya sinemasının önemli kadın yıldızlarından, oyunculuğu, zarafet ve güzelliğiyle birçok önemli yönetmenle çalışmış İtalyan Monica Bellucci de hem festivalin onursal Altın İskender ödülünü almak hem de iki filmine katılmak üzere Selanik’te olacak. Yunan kökenli Amerikalı ünlü yönetmen Alexander Payne de son filmi The Holdovers’in özel gösterimine katılmak üzere Selanik’te olacak. Çarpıcı TV dizilerinin (Six Feet Under, Game of Thrones, True Detective) yönetmeni Jeremy Podeswa sinema fillere büyüleyici bir ustalık sınıfı sunacak. İkonik Yunan şarkıcı Haris Alexiou bu yıl festivalin Film Marketi olan Agora’nın elçisi olarak görev yapacak.