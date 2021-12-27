"Seçmen sayısı Cumhurbaşkanlığı seçimine kıyasla arttı"

Şefik, adayların kesinleştiğini, propaganda sürecinin ise yarın başlayacağını belirtti. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Şefik, oy verme haklarını kullanmalarını istedi.

ŞEFİK’İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen sayısı 198 bin 957’idi. Askı öncesi şu anda seçmen sayı 203 bin 183”

“Seçim Yasası’ndan ziyade COVID ve Omicron ile mücadele daha dikkat edilmesi gereken bir konu”

“Seçim neticelerinin bilgisayara geçilmesiyle ilgili bazı değişikler yaptık. Geçmişte 2 kontrolden geçip, bilgisayara giriyorduk. Şimdi direk sandık kurulları bunları direk girecek”

“Seçim günü çalışacak kişiler aşılı kişiler olacak”

“Seçmenler için bu tip uygulamalar için bir kararımız yok. Ancak Sağlık Bakanlığı ya da Bulaşıcı Üst Kurulu’ndan böyle bir karar çıkarsa YSK olarak değerlendirmemiz gerekecek”

“Vefat etmiş olup, seçmen kütüklerinde kabarık şekilde yer alan kişileri tespit ettik. Bunlarla ilgili çalışma yaptık”

“Yurt dışında olanları bilme şansımız yok”

“Karar alınıyor, kural konuyor, uyulmuyor. Uygulatılması noktasında zafiyet gösteriliyor. Sonra bunun faturası YSK’ya çıkarılıyor”

“Vatandaşlara çağrım, kendilerini korumak kaydıyla oy verme haklarını kullansınlar. Umarım her şey düzgün şekilde devam eder, ülkemize hayırlı olan bir seçim süreci yaşarız”

“Propaganda süreci yarın başlıyor”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Narin Ferdi Şefik, seçmen sayısının Cumhurbaşkanlığı seçimine kıyasla arttığını söyledi, askı öncesindeki rakamın 203 bin 183 olduğunu açıkladı.

Şefik, adayların kesinleştiğini, propaganda sürecinin ise yarın başlayacağını belirtti.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Şefik, oy verme haklarını kullanmalarını istedi.

Seçim Yasası’ndan ziyade COVID ve Omicron ile mücadelenin daha dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Şefik, seçim günü çalışacak kişilerin aşılı olacaklarını belirtti.

Şefik, seçmenler için bu tip uygulama kararı olmadıklarını da ifade ederek, “Sağlık Bakanlığı ya da Bulaşıcı Üst Kurulu’ndan böyle bir karar çıkarsa YSK olarak değerlendirmemiz gerekecek” şeklinde konuştu.

Şefik, BRT’de Manşet+ programına katıldı, Aziz Karaaziz ve Baykan Gürses Özdağ'ın sorularını yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şefik’in açıklamalarından öne çıkanlar:

“Propaganda süreci yarın başlıyor”

“Bugün adayların kesinleşmiş listesi yayınlanmış olacak. Askı süresi bitti. Seçmen listeleri kesinleşti. Onların itirazları bu hafta dinlenecek. İlçe Seçim Kurulları ve YSK en yoğun dönemlerini geçirmekte. Propaganda süreci yarın başlıyor. Siyasilerin konuşmaları yarından itibaren başlamalı ama bunun böyle olmadığını herkes biliyor. Halkın nezdinde bu süreç daha yoğun yaşanacak.”

“YSK propaganda süreciyle ilgili esnek davranır”

“Normal yasa harfine uygulansa propagandanın yarından önce yapılmaması gerekiyor. Ama YSK propaganda süreciyle ilgili esnek davranır. Esas önemli olan halkın oy vereceği kişileri tanımalarıdır. Şikayet gelmedikten sonra müdahale etmiyoruz. Şikayet geldiğinde müdahale etmeyi tercih ediyoruz. 28’inden önce yapılan propagandaya da ses çıkarmıyoruz.”

“Seçmen sayısı 203 bin 183”

“Seçmen sayısı 203 bin 183… İlk kez oy kullanacak döküm şu an yok. Bilgisayardan alınabilecek detay ancak yanımda yok. Sandık sayısında da artış var. Ama bu artışı minimal düzeyde tutmak zorunda kaldık. Sandık yerlerinin yer katında olması gerekiyor. Üst katta olduğunda ulaşım zorlanıyor. Engelli ve bir yaşın üzerindeki vatandaşlar için sıkıntılı oluyor.”

“Bizim hesaplarımız seçmen kütüğünde yer alan KKTC vatandaşlarından oluşuyor”

“Girne’de nüfus artışına bağlı olarak vekil sayısı arttı. Yasada matematiksel bir çalışma var. Her ilçenin çıkaracağı vekil sayısı bu şekilde tercih ediliyor. Medyada da takip ettim. Nüfus sayısının bu rakamlar olup olmadığı tartışıldı. Bizim hesaplarımız seçmen kütüğünde yer alan KKTC vatandaşlarından oluşuyor.”

Karma oy…

“Karma oy kullanılmasında herhangi bir değişiklik yok. Geçtiğimiz uygulama devam edecek. kişiler en az iki partiye veya bir parti bir bağımsız oy vermesi gerekiyor. Her ilçede kullanılacak oy sayısı o ilçenin aday sayısının en az yarısı en fazla tümü olmalıdır. Lefkoşa’da 8-16, Mağusa’da 6-13, Girne’de 5-11, Güzelyurt’ta 1-3, İskele’de 2-5, Lefke’de 1-2 arası olmalıdır. Oy pusulasında da 23’ten az oy kullanılmaması gerekiyor. Sandık kurullarında bilgilendirici yazılar da olacak. Geçtiğimiz seçimde yüzde 11 geçersiz oy olmuştu…”

“Seçim Yasası’ndan ziyade COVID ve Omicron ile mücadele daha dikkat edilmesi gereken bir konu…

“Sonuçları ne kadar sürede vereceğimiz sandık kurullarındaki çalışanların durumuna göre belirlenecek. En erken zamanda sonuçları vereceğiz. Yasadan dolayı sorunumuz yok diye biliyorum. Bu sistem altında gerekeni yapacağız. Seçim Yasası’ndan ziyade daha fazla önem arz eden sağlık sorunudur. COVID ve Omicron ile mücadele daha dikkat edilmesi gereken bir konu… Şikayetleri zamanında yapmıştım ama uygun görülmedi. Aynı sistemle devam ediyoruz.”

“Seçim neticelerinin bilgisayara geçilmesiyle ilgili bazı değişikler yaptık”

“Kamu görevlileri ve öğretmenlerden görev kabul etmeyen kişi sayısı çok… Geçtiğimiz seçimde zorlanan şahıslar reddediyor. Ama yine de sandık kurullarında çalışacak kişiler tespit edildi. Görev alacak kişilerin seçim konusunda tecrübesiz olmaları muhtemeldir. Tedbirlerimizi buna göre almaya çalışıyoruz. Seçim neticelerinin bilgisayara geçilmesiyle ilgili bazı değişikler yaptık. Geçmişte 2-3 kontrolden geçip, bilgisayara giriyorduk. O sürecin çok faydası olmadığını gördüğümüz için direk sandık kurulları direk girilecek. Belki burada bir zaman kazanması olur ancak hata durumuna göre süreç uzayacak.”

“Seçim günü çalışan kişiler aşılı olacak, seçmenler için kısıtlama yok”

“Seçim günü çalışacak kişiler aşılı kişiler olacak. Umarız ki en korumalı şekilde seçim gününü atlatacağız. Elimizden gelen tedbirleri alacağız ama bazı şeyler de kişilere kalıyor.

Oy verecek kişilerden aşı kartı istenmeyecek. Seçmenler için bu tip uygulamalar için bir kararımız yok. Sağlık Bakanlığı ya da Bulaşıcı Üst Kurulu’ndan böyle bir karar çıkarsa YSK olarak değerlendirmemiz gerekecek. Bu tip kısıtlamaları çalışanlar için kullanacağız.”

“Vefat edip, seçmen kütüklerinde kabarık şekilde yer alan kişileri tespit ettik”

“Her muhtarlık, mahallesinde yaşayan kişilerle ilgili bilgi tutmaları gerekiyor. Seçmen listeleri bu şekilde daha güçlü olabilir. Vefat etmiş olup, seçmen kütüklerinde kabarık şekilde yer alan kişileri tespit ettik. Bunlarla ilgili çalışma yaptık. Ancak yurt dışında olanları bilme şansımız yok. YSK Başkanı olarak siyasete ilgilinin azlığını değerlendiremem ama bir vatandaş olarak buna evet cevabı verebilirim. Vatandaşlar vatandaşlık görevini yapıp, iradeleri sandığa yansısın.”

“Karar alınıyor, kural konuyor, uyulmuyor. Uygulatılması noktasında zafiyet gösteriliyor. Sonra bunun faturası YSK’ya çıkarılıyor”

“Bütün vatandaşların yasaları bildiği kabul ediliyor. Yasal mevzuatta ne varsa uygulanması gerekir. Biz kuralları koyarız, şikayet edilmesi halinde harekete geçeriz. Kararı verdikten sonra karara vatandaşın veya adayın ya da siyasi partilerin uymasını bekliyoruz. Yardım gerektiğinde de polis tarafından yardım isteniyor.

Karar alınıyor, kural konuyor, uyulmuyor. Uygulatılması noktasında zafiyet gösteriliyor. Sonra bunun faturası YSK’ya çıkarılıyor.”

“Vatandaşlara çağrım, kendilerini korumak kaydıyla oy verme haklarını kullansınlar”

“Vatandaşlara çağrım, kendilerini korumak kaydıyla oy verme haklarını kullansınlar. Her şey düzgün şekilde devam eder, ülkemize hayırlı olan bir seçim süreci yaşarız.”