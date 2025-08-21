“Seçim yasakları öncesinde yüzlerce vatandaşlık verme hazırlığı var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı seçim yasaklarının 24 Ağustos’ta başlayacağını hatırlatarak, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin seçim yasakları öncesinde yüzlerce vatandaşlık için hazırlık yaptığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Solyalı, “Nüfus ve vatandaşlık politikası veya hakediş tartışması bir yana, bu tip işlemler toplumsal vicdanı yaralar. Sandıklara sahip çıkacağız!” yorumunu yaptı.

Solyalı’nın paylaşımı şöyle:

“Seçim Yasakları 24 Ağustos'ta başlıyor.

Seçmen listelerinin askı işlemlerine de günler kaldı.

Duyumlarımız Bakanlar Kurulu'nun hala yüzlerce vatandaşlık için hazırlık yaptığı yönünde.

İçişleri Bakanlığı'nda hummalı çalışmalar olduğu ve adres ayarlaması peşine düşüldüğü yine gelen bilgilerden.

Seçime çeyrek kala bunun yapılmaması çağrısını yineliyoruz.

İstihdamlar, arsalar zaten büyük bir tartışma!

Nüfus ve vatandaşlık politikası veya hakediş tartışması bir yana, bu tip işlemler toplumsal vicdanı yaralar.

Sandıklara sahip çıkacağız!”