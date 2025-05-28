Saray dedikoduları: Bu defa işin çok zor Sayın A.M.B.!

Türkiye, Pazar günü Ersin Tatar’ın yeniden Cumhurbaşkanı adaylığını ilan edecek!

Türkiye’deki ekonomik durumu kurtaramayan ama KKTC’de çökmüş ekonomiyi ayağa kaldırmak için akıl vermeye gelen Mehmet Şimşek’in asıl geliş sebebi de zaten Tatar’ın kampanası ile ilgiliymiş!

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Peki Türkiye bir şekilde karar vermiş olabilir ve Tatar aday oluyor olmasına ama, mesela UBP’den oy alabilecek mi?

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Gelin bu konuda biraz dedikodu yapalım!

İsimleri açık açık yazmayacağım; etik gereği…

Bayılırım dedikoduya!

-*-*-

Bir gazeteci dedikodu yapar mı?

KKTC’de yapar!

Nokta!

Haydi okuyalım!

-*-*-

Mesela sizce Ü.Ü. Tatar’a oy verir mi?

Kesinlikle vermez!

-*-*-

UBP’nin en güçlü isimlerinden F. Ü. J. J. Tatar’a oy verir mi?

Mümkün değil!

-*-*-

Eskilerden H.T. oy verir mi?

Peki F.S.?

A.P.?

Vermez!

-*-*-

A.O. bilemedim, O.A. sanmam!

-*-*-

S.G’den hiç emin değilim ama, vermeyeceği iddiam ağır basıyor!

A.S. belki verircilerdendir…

-*-*-

N.Ç. mi?

Yorum yapmak istemem ama bence O da ‘’verme taraftarı’’ değildir!

-*-*-

S.A. mı?

Gönülden ‘evet’ demez, ondan eminim ama verir!

-*-*-

Eskilerden H.E.S. mi?

Asla!

Küstür sandığa bile gitmez!

-*-*-

İ.G.A. ‘ölür ama oy vermez’lerdendir!

-*-*-

H.K. ve Ö.B. ‘talimatlara uyar’…

H.Ç.K. net değil…

O.H.?

Tereddütlüdür!

-*-*-

UBP’de durum bu!

Peki YDP ve DP’de?

-*-*-

E.A.’yı biraz tanıdıysam, Türkiye’den gelen talimata uymak adına verecektir ama belki bilerek mührü yakabilir durumdadır!

-*-*-

T.A. ‘vermez’ gibi duruyor!

-*-*-

F.A. ‘belki’ verir!

S.A.’nın vermeyeceği açıktır!

H.T. ‘asla vermeyeceklerin en önde gideni’dir!

-*-*-

Haaa Ersin Tatar’a, bence bu seçimde eşi bile oy vermeyecektir!

En üst seviyedeki dedikodu da bence budur!

-*-*-

Kısacası, Sayın A.M.B. bu defa, yukarıda isimlerinin baş harflerini verdiğim UBP’lileri istediğiniz mekanda toplasanız da işiniz çok daha zor olacaktır!

Mevcut listedeki isimleri çözemezseniz, bir telefon açın ya da yemeğe davet edin, gelir açarım…

UBP’nin, DP’nin, YDP’nin önde gelenlerinin büyük çoğunluğu ‘negatif’!

Parti tabanlarından da pek fazla bir şey beklemeyin derim!

-*-*-

Adayınız, son beş yılda Kıbrıslı deyişle – siyaseten - ‘sıçmış ve belemiş’ durumdadır!

Sizin için çalışmış olabilir ama toplumu adına cenaze, panayır, düğün işleri dışında, pek bir faydasını kimse görememiştir… Kaldı ki düğünlerde gelin ve damada para da takmadığı için eleştirilmektedir!

-*-*-

Allah kolaylık versin; ikinci tur dahi tehlikededir!

Yürüyün da korkmayın diyemiyorum!

Arz eder saygılar sunarım!

Aynı masalı bir de Şimşek’ten dinledik!

Gerçekten bıktık sandık!

Her gelen aynı dersi verir; her gelen aynı masalı anlatır!!

-*-*-

Mehmet Şimşek de geldi…O’nu da dinledik, haberleri okuduk falan…

Masal yine değişmedi!

-*-*-

Şimşek’e göre, KKTC, yüksek katma değerli hizmetler, turizm, eğitim, sağlık turizmi ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda önemli fırsatlar barındırıyor…

-*-*-

İyi hoş, barındırıyor, tamam da biz ne yapıyoruz?

Biz yalanlarla avunmanın ötesine geçmiyoruz, hamasetle coşuyoruz!

-*-*-

Ülkeye turist getiremiyoruz!

Eğitimi bitirmek üzereyiz!

Bilişim teknolojilerinde çok gerideyiz!

-*-*-

Turizm konusunda, en büyük rakip neresi?

Türkiye!

Efendim, Ada Kıbrıs Projesi vardı da buraya turist yağacaktı da!

Fikri Ataoğlu hesapladıydı da!

Geçiniz!

-*-*-

Casino turizmi dışında Türkiye’den kimsenin geleceği yok!

Çok üzgünüm, bu yorumu yapmak istemezdim ama kumar dışında Türkiye’den ya tetikçi geliyor, ya hırsız, ya da en iyi ihtimalle ‘işsiz!’

-*-*-

Eğitim mi?

Şimşek, Külliye’de konferansta masal anlatırken, aynı saatlerde, DP Girne Milletvekili ve üniversite sahibi Serhat Akpınar, üniversitelerin hangi tehdit altında olduğunu Meclis kürsüsünden aktarıyordu!

-*-*-

Artık Afrika’dan da ülkeye öğrenci gelmeyecek!

Neden?

Türkiye’deki vize uygulamalarından!

-*-*-

Üniversitelerimizin de en büyük rakipleri Türkiye’de!

Bunu da es geçmeyelim!

-*-*-

Sahte diplomacılıkta da Türkiye adı önde!

Okulun sahibi de diplomaları dağıtmakla suçlanan kişi de Türkiye’den!

-*-*-

Haaa ırkçılık mı yapıyorum?

Irkçılık yapan sizsiniz!

Hata yapan da sizsiniz!

-*-*-

İnşaat sektörünü bitiren yasayı da Türkiye ile birlikte siz hazırladınız!

-*-*-

Sormak istiyorum; Rumların tutuklamaları mı yoksa sizin çıkardığınız yasa mı bu sektörü mahvetti?

-*-*-

Kaldı ki, inşaatta ‘yürüyün da korkmayın’ diye başlayan, bir numaralı Türkiye yalakası eski solcu dönek kardeşin yazılarıyla Türkiye medyasında kışkırtılan ve akabinde Rumların tutuklamalarına uzanan yolu da siz çizdiniz!

-*-*-

Anlattığınız masallarla iflasın, batışın, çöküşün önüne geçilebilseydi, bundan önceki masallarınızla çoktan geçilirdi!

Bitirdiniz!

Batırdınız!

Tamamen yok etmek için hala bastırıyorsunuz!

Çıkarlarınız farklı anlıyorum ama işbirlikçileriniz hala sizi yağlamayı sürdürüyor; bir tek bunu anlamıyorum!

İlham Aliyev ile fotoğraf çektirmenin gururu!

Propaganda!

Ne yazık!

-*-*-

Sorry ama Gazze’de olanları düşündüğünüz zaman, kesinlikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile fotoğraf çektirmemeniz lazım!

-*-*-

Hadi çektirdiniz diyelim!

Bari bunu hava atmak tanındıydık filmine çekmeye çalışmak için kullanmasaydınız!

-*-*-

Vay be, Aliyev, Dursun Oğuz’u kabul etmiş!

Fotoğraf çekmişler!

-*-*-

İsrail’in akaryakıt ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılayan bir devletin başkanı ile çekilen fotoğraftan gururla söz etmek; Gazze’deki vahşetin en azından yarısına bir şekilde onay vermektir…

-*-*-

Tamam!

Yağ çekelim, tek millet üç devlet yalanına da sarılalım ama ne olur Gazze’yi de unutmayalım!

-*-*-

‘Efendim, İsrail ile iş yapan, ticaret yapan tek devlet Azerbaycan değildir’ mi diyeceksiniz?

-*-*-

Savunmaya çalışmayın!

O kadar!