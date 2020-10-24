Binlerce yardım talebi

Mart ayından bu yana Kızılay Derneği 10 bin aileden fazla haneye gıda dağıtırken, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ne Mart ayından Ağustos ayına dek toplam 2 bin 680 aile, 507 çocuk yardım talebi ile başvurdu.

Salgındaki ekonomik krizin etkileri sürerken, derneklere ulaşan yardım çağrıları da hala dinmedi.

Pandemiyle birlikte giderek artan ekonomik kriz ve yükselen döviz karşısında eriyen alım gücü birçok aile, öğrenci ve işvereni de çok zor durumda bırakıyor.

Mart ayından bu yana 10 Binden fazla haneye gıda dağıtan Kızılay Derneği, bu sürede daha önce görülmeyen ölçüde yardım talebi aldı. Yardım talepleri özellikle Mart ve Nisan aylarında çok yoğun olurken, bu yardım çağrıları arasında başta yabancı öğrenciler olmak üzere özel sektör çalışanları ve iş insanları ile esnaf yer aldı.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert ise derneklerine yardım talebi ile başvuran aile sayısının Şubat ayında 91 iken, Mart ayında bu sayının 282’ye çıktığı, Nisan ayında ise tavan yaparak 985’e fırladığı bilgisini verdi.

Özcömert, dernek verilerine yansıyan kayıtlarda binlerce ailenin yanında 507 tane de çocuk için yardım çağrısı aldıklarını anlattı.

Bu taleplerdeki artışı salgının gölgesinde işsiz kalan çalışanların artmasına bağlayan Özcömert, “Bu çağrılara yetişemiyoruz, günü kurtarmaya çalışıyoruz. Sadece hayati ihtiyaçlara yetişebiliyoruz” dedi.

En çok talep Nisan ve Haziran ayında…

Ocak ayında 158, Şubat ayında 91, Mart ayında 282, Nisan ayında 985, Mayıs’ta 374, Haziran’da 721, Temmuz’da 201, Ağustos’ta 117 aile destek için Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ne başvurdu. Dernek Mart ayından Ağustos ayına dek toplam 2 Bin 680 aile, 507 çocuğa yardım eli uzattı.

AY AY TIRMANAN YARDIM TALEPLERİ: Ocak ayında 158,

Şubat ayında 91,

Mart ayında 282,

Nisan ayında 985,

Mayıs ayında 374,

Haziran ayında 721,

Temmuz ayında 201,

Ağustos ayında 117 aile destek için Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ne başvurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Sezai Sezen:

“Eczacısını ödeyemeyen, ilaç almayan kişiler var”

“Başta yabancı öğrenci olmak üzere, özellikle işçi, küçük esnaf ve turizm sektöründeki işverenlerden de talep aldık. Talepler en çok da sağlığa erişim noktasında ilaç konusunda arttı”

Salgının üzerinden sekiz ay geçti, hala yardım talepleri sürüyor… Mart ayından bu yana 10 Binden fazla haneye gıda dağıtan Kızılay Derneği, Pandemi döneminde çok yoğun yardım talebi aldıklarını, özellikle Mart ve Nisan aylarında bunların tavan yaptığını kaydetti.

Salgının ardından ‘yardım çağrılarıyla ilgili’ YENİDÜZEN’e bilgi veren Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Sezai Sezen, başta yabancı öğrenci olmak üzere özellikle işçi, küçük esnaf ve işverenlerden de talep aldıklarını anlattı.

Taleplerin en çok da sağlığa erişim noktasında, ilaç konusunda arttığını kaydeden Sezen, “Bu süreçte telefonlar hiç susmadı. Yabancı öğrenciler, yabancı işçiler, yerli vatandaşlarımız, her kesimden talep geldi. Özellikle yabancı öğrencilerden ve köylerden… Hem gıda, hem kıyafet yönünde olan bu talepler daha çok ilaç konusunda arttı” dedi.

“Eczacısını ödeyemeyen, ilaç almayan kişiler var”

Pandeminin etkilerinin hala devam ettiğini ifade eden Sezen, “Turizm sektöründe olan ve eczacısını ödeyemeyen kişiler var. İnsanların alım gücü çok düştü. Özel sektör ve iş insanları çok zorda” şeklinde konuştu.

Küçük esnaf ve turizm çok zorda

Salgındaki ekonomik krizin en çok da iş insanlarını vurduğuna değinen Sezen, “Küçük esnaftan turizm sektörüne dek pek çok esnaf çok zor durumda. Dünyanın hiçbir yerinde yardım talepleri hiç bitmez ama pandemi döneminde bu talepler tavan yaptı” ifadelerini kullandı.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert:

“Alım gücü düştü, yardım talepleri arttı”

“Alım gücü düştü, yardım talepleri arttı. Ev kiraları dahi ödenemez oldu… Çağrılara yetişmekte zorlanıyoruz, günü kurtarmaya çalışıyoruz. Sadece hayati ihtiyaçlara yetişebiliyoruz”

Özellikle Nisan ve Haziran aylarında, ödenekleri kesilen veya işi durdurulan insanların çok fazla olduğunu anlatan Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert dövizin de etkisiyle alım gücünün çok fazla düştüğü gerekçesiyle yardım taleplerinin çok ciddi oranda arttığını ifade etti.

Özellikle Nisan ve Haziran aylarında olan taleplere yetişmekte çok güçlük çektiklerini kaydeden Özcömert, gıdadan sağlık alanına kadar birçok alanda destek verdiklerini anlattı.

507 çocuk için yardım talebi…

0-16 yaş aralığı 507 çocuğa yardım dağladıklarını belirten Özcömert, özellikle okul dönemi yaşanan ciddi sıkıntıların Mart ayından bu yana birçok noktada ortaya çıktığını anlattı. Özcömert, “Derneğimize başvuran çocuk sayısı ilkokuldan ortaokul son sınıfa kadar olan grupta, 272, ortaokul sonundan 16 yaşına kadar olan grupta ise 235 olmak üzere toplam 507 çocuktur” şeklinde konuştu.

Ev kiraları dahi ödenemez oldu…

Geçtiğimiz yıla kıyasla bu yılı değerlendiren Özcömert, “Bu çağrılara yetişemiyoruz, günü kurtarmaya çalışıyoruz. 2019’da bir aileyi dört dörtlük yardım ediyorduk, şimdi her şeyine yetişemiyoruz. Sınırlarımızı aştık. Sadece hayati ihtiyaçlara yetişebiliyoruz” yorumunda bulundu.

Özcömert; dövizin yükselmesi, asgari ücretin düşük olması ve birçok kişinin işsiz kalmasıyla kira giderini ödeyemeyen en az 1200 civarında ailenin de kiralık evinden çıkarak ya aile yanına döndüğünü ya da yakın arkadaş veya akrabaları ile ortak ev tuttuğunu anlattı.