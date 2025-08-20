Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sıla Usar İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kooperatif çalışanlarının grevinin yedinci gününe girdiğine dikkat çekerek emekçilere destek belirtti

İncirli, Kıbrıslı Türkler için yaşamsal öneme sahip kurumların ayakta kalması, çalışan haklarının korunması ve emekçilerin işten çıkarılmaması talebinin meşru olduğunu belirtti. “Bundan daha haklı bir talep olabilir mi?” diye soran Usar İncirli, hükümeti sorumluluk almamakla suçladı.

Açıklamasında grev nedeniyle ülkenin yaşadığı kayıpları da sıralayan İncirli, Binboğa Yem Fabrikası’ndaki üretimin tamamen durduğunu, hayvancıların hayvanlarına yem bulamadığını, Koop-Süt’ün süt alamadığı için üretim yapamadığını, süt üreticileri ile bayilerin büyük zarar gördüğünü ve Koop-Gaz’ın da faaliyetlerini durdurduğunu hatırlattı.

“Hükümet kayıp, sendika muhatap bulamıyor” diyen İncirli, bakanların ve bürokratların sorumluluklarından kaçtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomi çarklarının dişleri bir bir sökülürken, elektrik kesintisinden beter bir durum yaşanırken hükümet nerede? Saklanıyor. Siz saklanmak için değil, sorunları çözmek için o koltuklarda oturuyorsunuz.”

İncirli, hükümete çağrı yaparak derhal sendika ile görüşmelere başlanması gerektiğini vurguladı. Aksi halde ekonomik kayıpların “ölçülemeyecek kadar büyük” olacağı uyarısında bulundu