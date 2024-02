“Sahte diplomalarla bakanlıktaki görevinden kademe ilerlemesi almak istedi”

Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde meydana gelen “Sahte diploma” olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar Ç.I. ve S.I. bugün mahkemeye çıkarıldı, 3 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede meselenin detaylarını anlatan Polis memuru Ortunç Özbaylı, huzurda bulunan zanlı Ç.I.’nın “Sahte Belge Düzenleme, Sahte Beyanlarla Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme ve Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme”, zanlı S.I.’nın ise “Sahte Belge Düzenleme ve Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarından yargılandığını söyledi.

“üniversitenin Uluslararası Ofis Sorumlusu A.S. Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı”

Polis 2022-2023 yılları arasında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde meydana gelen “sahte diploma” olayı ile ilgili olarak Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, 6 Şubat 2024 tarihinde üniversitesinin Uluslararası Ofis Sorumlusu olan zanlı A.S. Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Polis, yine aynı olayda 7 Şubat 2024 tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi direktörü ve küçük hissedarı ayrıca Üniversite Genel Sekreteri zanlı S.G.’nin de tespit edilip tutuklandığını ve Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerine 6 gün tutukluluk süresi temin edildiğini mahkemeye aktardı.

“Ç.I’nın adına düzenlenen psikoloji bölümü lisans ve işletme yönetimi yüksek lisans diplomalarının not girişleri ilgili bölüm hocaları tarafından yapılmadı”

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında huzurda bulunan zanlı Ç.I.’nın adına düzenlenen psikoloji bölümü lisans ve işletme yönetimi yüksek lisans diplomalarının not girişlerinin ilgili bölüm hocaları tarafından yapılmadığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ortunç Özbaylı, yürütülen soruşturma neticesinde 21 Şubat 2022 tarihinde Ç.I.’nın psikoloji bölümü öğrenci kaydı yapıldığı, aynı gün ilgili bölüm geçerli not girişlerinin yapıldığı ve aynı günde mezuniyet diploması hazırlandığının tespit edildiğini belirtti. Polis ayrıca, zanlı Ç.I.’nın 17 Ekim 2022 tarihinde işletme yönetimi yüksek lisans öğrenci kaydı yapıldığı, 17 Ekim 2022 ve 19 Haziran 2023 tarihlerinde bölüm ile ilgili geçerli not girişlerinin belirtilen tarihlerde yapıldığı ve 19 Haziran 2023 tarihinde yüksek lisans diplomasının hazırlandığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

“Not girişleri, üniversite Genel Sekreteri S.G.’nin talimatı ile yapıldı”

Polis memuru yapılan soruşturmada, zanlı Ç.I’ya ait psikoloji bölümü geçerli not girişlerinin S.G.’nin talimatı ile öğrenci işlerine yaptırıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, yine yürütülen soruşturma neticesinde Üniversite Rektör yardımcısı olan zanlı S.I, zanlı Ç.I’nın işletme yönetimi yüksek lisans dersi olan ‘Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği’ dersinin hocası olduğu ve zanlı Ç.I’nın söz konusu ders ile ilgili proje sunmadığından, zanlı S.I. tarafından geçerli not vermediği öğrenilmiş ancak, Zanlı S.I’nın sahte olduğunu ve geçerli not almadığını bildiği halde zanlı Ç.I adına düzenlenen işletme yönetimi yüksek lisans diplomasına imza koyduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru Ortunç Özbaylı, zanlı S.I.’nın işletme yönetimi ‘Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği’ yüksek lisans ders notunun tutuklu bulunan diğer zanlı S.G. tarafından değiştirildiğinin toplanan ifadeler neticesinde öğrenildiğini belirtti.

Polis yürütülen soruşturma neticesinde zanlı S.I, zanlı Ç.I. adına düzenlenmiş olan işletme yönetimi yüksek lisans diplomasını imzaladığının tespit edildiğini zanlı Ç.I adına düzenlenen psikoloji bölümü lisans diploması imza bloğunda zanlı S.I.’nın imzası bulunmasına rağmen, söz konusu diploma ile ilgili olarak izahat istendiğinde diploma üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Ortunç Özbaylı soruşturma kapsamında zanlı S.I’dan birçok kez incelenmek üzere imza örneği alındığını belirtti.

“Kademe ilerlemesi alabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sahte diplomayla dilekçe yaptı”

Polis, zanlıların 9 Şubat 2024 tarihinde mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, zanlı Ç.I adına düzenlenmiş olan “sahte diplomaların” emare olarak alındığını, ayrıca zanlı Ç.I’nın yüksek lisans diploması için okulun banka hesabına 19 Haziran 2023 tarihinde 5 bin TL gönderilmesini sağladığını belirtti. Polis, 23 Şubat 2022 tarihinde zanlı Ç.I’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sahte olduğunu bildiği lisans diplomasından dolayı kademe ilerlemesi alabilmesi için dilekçe yaptığının tespit edildiğini mahkeme aktardı.

“Kooperatif Şirketler Mukayyidi sıfatıyla yazıyı yazdığı tespit edildi”

Polis memuru Ortunç Özbaylı 12 Eylül 2023 tarihinde ayrıca zanlı Ç.I’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yüksek lisans diplomasından dolayı kademe ilerlemesi alabilmesi için dolandırmak kastıyla KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyidi sıfatıyla yazı yazdığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru, aktarmış olduğu tüm olgular ışığında tahkikatın yeni başladığını şu ana kadar sahte diploma meselesi ile ilgili olarak toplam 11 ifade temin edildiğini ve alınması gereken birçok ifade olduğunu belirtti. Polis ayrıca Zanlı Ç.I’nın kademe ilerlemesi alabilmesi için adına düzenlenen sahte diplomaları Personel Dairesi’ne sunarak kademe ilerlemesi alıp almadığı ve suçtan kaynaklı gelir elde edip etmediğinin araştırılması gerektiğini de mahkemeye aktararak soruşturmanın seyrinin değişe bileceğini de belirtti.

Polis Ç.I’nın kademe ilerlemesi alıp Suç geliri temin etmesi halinde zanlı Ç.I’nın aleyhine yürütülen soruşturmada suçların nevrinin değişeceğini de göz önünde bulundurarak tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan Ç.I’nın avukatı müvekkilin hasta olduğunu ayakta durmakta zorlandığını ayrıca damarlarında tıkanıklık olduğundan doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Söz alan zanlı S.I ise suçsuz olduğunu ömrünü akademik kariyerine adadığını süreç içerisinde suçsuzluğunun anlaşılacağını belirti.

3 gün tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Dündar ayrıca zanlı Ç.I’nın doktor kontrolünden geçirilmesi ve sağlık durumu hakkında doktor raporu hazırlanmasına da emir verdi.