“Sağlığa erişimi güçlendiren bir bütçe istiyoruz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, 2025 yılı bütçesinde sağlığa ayrılan payın yetersiz kaldığını ve 2026 yılı bütçesinin koruyucu ve önleyici sağlık anlayışını temel alması gerektiğini belirtti. Dr. Dalkan, “Sağlığa ayrılan pay artırılmalı, bütçe insana, geleceğe ve yaşam kalitesine yatırım olarak görülmelidir” ifadelerini kullandı.

KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan açıklamasında, 2025 yılında artan nüfus ve sağlık ihtiyaçlarına rağmen sağlık bütçesinin yetersiz kaldığına, yaşanan ilaç krizinin de bu durumun göstergesi olduğuna dikkat çekti. “2025 yılı, sağlığa erişimdeki sorunların ve sağlık çalışanlarının yükünün daha da arttığı bir yıl oldu” denilen açıklamada, yapılan sağlık yatırımlarının plansızlık nedeniyle hizmete yeterince dönüşemediği belirtildi.

Birlik, 2026 yılı bütçesinin “hastalık merkezli değil, koruyucu sağlık anlayışını temel alan” bir planla hazırlanması gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gerçek bir sağlık politikası, bireyi hasta olmadan önce destekleyen, toplumun sağlık bilincini güçlendiren ve insanı hasta olmaktan koruyan bir sistem kurmayı hedeflemelidir. Bu nedenle sağlık bütçesinin genel bütçeden payı en az %11’e çıkarılmalı, fark koruyucu ve önleyici sağlığa ayrılmalıdır.”

KTTB Başkanı ayrıca, sağlıkta kalitenin yalnızca yeni binalar ve cihazlarla değil, güçlü bir akreditasyon ve değerlendirme sistemiyle artırılabileceğini belirtti. 2026 yılı bütçesinde, hasta güvenliği, çalışan memnuniyeti ve hizmet verimliliğini destekleyecek planların da yer alması gerektiği vurgulandı.

Birlik, yerelde sağlığa erişimin kolaylaştırılmasının da öncelikli hedeflerden biri olması gerektiğini ifade etti:

“Kıbrıs’ın kuzeyi sağlık ocaklarıyla örülmeli, her birey yaşadığı bölgeden nitelikli sağlık hizmetine kolayca ulaşabilmelidir. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde yerelden sağlığa erişim sağlanmalıdır.”

Açıklamada ayrıca, sağlık sisteminin sürdürülebilirliğinin yalnızca altyapıya değil, insana yatırım yapılarak sağlanabileceği vurgulandı. Sağlık çalışanlarının eğitim, sertifikasyon ve mesleki gelişim olanaklarının bütçede yer alması gerektiği belirtildi.

KTTB, Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa’da planlanan yeni hastaneler için sağlık çalışanlarının eğitimlerinin şimdiden planlanarak bütçeye dahil edilmesinin elzem olduğunu da bildirdi.

Birlik, 2026 yılı içinde Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası ile Temel Sağlık ve Yataklı Tedavi Kurumları yasalarının güncellenmesi, ayrıca ülke gerçeklerine uygun bir Genel Sağlık Sigortası sisteminin devreye alınması gerektiğini de hatırlattı.

KTTB açıklamasının sonunda şu değerlendirmeye yer verildi:

“2026 yılı bütçesi, geçmişin eksikliklerini tekrarlamamalı; sevk ve tedaviye dayalı değil, koruyucu hizmetleri, kaliteyi, yerelde erişimi ve mesleki gelişimi merkeze almalıdır. Bu bütçe yalnızca rakamların değil, insana, geleceğe ve yaşam kalitesine yapılan bir yatırımın bütçesi olmalıdır.”