Rumlar bizi kesecek mi demiştiniz?

Başbakan Ersan Saner’in, mevcut hükümeti daha fazla sürdürmesinin bir anlamı kalmamıştır.

Devletin parası tükenmiştir.

Çam kese böceklerine ilaç alacak kaynak bile kalmamıştır.

İstifa en demokratik yoldur.

Derhal erken seçim hükümeti kurmak kaçınılmazdır.

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UBP’li bir vekil başkanlığında, meclisteki temsiliyete veya konsensusa uygun teknokrat bir hükümet kurulur…

UBP ay sonu kazasız belasız genel başkanını seçer…

Kasım sonu yeni parlamento belirlenir…

Aralık’ta bütçe tertemiz kabul edilir.

-*-*-

Veya kaos sürer…

Seçim yasakları ile birlikte, Haziran 2022’nin sonrasında bütçe konuşulur, memleket daha da batar.

Türkiye, “para gönderirmiş gibi yapmaya” devam eder…

Ersin Tatar, haftada en az 3 gün Türkiye’deki Erdoğan kampanyalarında yer almayı sürdürür.

Nasreddin hocaya ve bilimum hocalara şoven söylemlerle Ak Parti propagandasını devam ettirirken, Maraş’ın dedesine ait olduğu masalını anlatır.

Bu arada aynı Tatar, Londra’ya kaçmış Fetöcü eskisi Türkiyeli bir gazetecinin hazırladığı bazı gazetelere verdiği özel demeçlerde, “… Rumlar akıllı olmazsa, Türkiye ellerindekini de gelir alır” diye, son derece barışçıl ve medeni açıklamalar yapar!

Ersan Saner, sel ve yangın mağduru Türkiyeli kardeşlerimize 17 milyon TL’lik yardım sözünü “tutarmış gibi” yapmaya devam eder…

-*-*-

Çiftçiler, 300 yıl öncesinin usullerine mecburen geri döner…

Ülkeye “Niğde Antakya ve Hatay’dan turist gelmeye devam eder!

Başka yerden gelmez…

-*-*-

Gençlerin göçü devam eder…

Salındığımız aşıların belgeleri Türkiye’yi bırakın, hiçbir Avrupa ülkesinde geçer kabul edilmez…

-*-*-

Çek yasağına girenlerin sayısı çoğalır…

Tarım zaten ölür; cenaze namazı kılınmaksızın toprağa verilir…

Yağmur da yağmayacak; kuraklık ortalığı daha fazla siler süpürür…

-*-*-

Derken bizimkiler 15 Kasım’da nutuk sallamayı sürdürür.

Savaş uçakları Lefkoşa’da alçaktan uçuş yapar; Rumlara yeni silahlarımız gösterilir; Girne semalarında aynı savaş uçakları gösteri uçuşu yapar.

Vatandaş alkışlar…

-*-*-

Hısım akrabanın hukuksuz ataması sürer.

Yasadışı mevki dağıtmalar durmaz.

Lefke – Elye yolu bitirilemez.

Lefkoşa Çevre Yolu’nun açılışı için bir tören daha düzenlenir.

Erken seçimlere doğru Alsancak – Girne yoluna dört kamyon daha asfalt serilir.

-*-*-

Hapishane dolar taşar.

Atatürk adı 10 Kasım’da da hatırlanmaz.

Hafta içi dört gece meyhane, yalakalığın zirvesi olan Cuma namaz sürer.

-*-*-

Ve gençler yurt dışına gider, dönmez…

Ve insanımız Londra’ya kaçar, gelmez…

Ve insanımız Güney’de iş arar, bizim taraftan umudu keser…

-*-*-

Mangal keyfi, Kıbrıslının nostaljik eğlencesi olur…

Bari kömür yakalım, üzerinde soğan kızartalım dahi olmaz…

-*-*-

Hamaset devam…

Bayrak asmalar devam…

Ne mutlu Türküm diyene!

-*-*-

Ve eleştirmeyeceksiniz…

Alkışlayacaksınız…

“Anavatan para gönderiyor” dediklerinde hiç para gelmese de “geldi” diye görecek ve alkışlayacaksınız.

-*-*-

Siddin sene size “hain” diyecekler…

Ya sineceksiniz, ya kaçacaksınız…

-*-*-

Ve çıkacak birileri, Akşehir’de Nasreddin hocanın heykeli önünde, polis bandosu şarkılar çalarken, tüm diplomatik protokol ihlalleri umurunda olmaksızın, “Türkiye giderse Rum bizi keser” diyecek…

-*-*-

İşgal be işgal…

Sömürü be sömürü…

Daha ne diyelim yani?

Nasıl anlatalım…

-*-*-

Başka bir adı varsa bu kurduğunuz düzenin, buyurun siz söyleyin!

Rumlar bizi kesecek?

Cidden buna inanıyorsanız son sözüm nedir biliyor musunuz; “kesin daha iyi vallahi!”…





Anıt mezar konusunda sürekli batan bir hükümet!

Hükümet, Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarı konusunda çuvalladığının farkındadır.

Çaresizdir.

Bir yanda, “Aman Ekrem İmamoğlu bu anıt mezarı yaptırırsa hapı yuttuk” şeklindeki Recep Tayyip Erdoğan korkusu, öte yanda, “batarken, herkesi de batırma” çabası!

-*-*-

Efendim, “Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) anıt mezarla ilgili proje hazırlayacak”mış!

Çok ucuz bir söylem!

-*-*-

DAÜ, bu ülkeye en güzel anıtlar ve binalar için elbette proje hazırlayabilecek kapasitede bir üniversitemizdir.

Hepsi birer değer olan konuyla alakalı hocalarımız, tabii ki en iyi projeyi hazırlar!

Ama aklınıza şimdi mi geldi?

-*-*-

Ortada hazır bir “tamamlama projesi” ve “hazır para” varken, fotoğraf yarışmasında ödül kazananlara 10 bin TL bulup veremeyenler, şimdi parayı nereden bulacaklar?

-*-*-

Bırakın Ekrem İmamoğlu yapsın kardeşim!

Bırakın yapsın!

-*-*-

Sizin amacınız Denktaş’ın anıtını tamamlamak mı yoksa Erdoğan’ın seçim işlerine katkıda bulunmak mı?

-*-*-

DAÜ’ye proje hazırlatacağız demek, şu andaki rezil durumun en az beş sene daha kesin devamı demektir.

Allah aşkına vazgeçin…

Hem rezil oluyorsunuz hem de her şeyi yüzünüze gözünüze bulaştırırken, dilinizden düşürmediğiniz Denktaş’a karşı da ayıp ediyorsunuz…

Çiftçi gübre alamıyor… Artık mazotu koklayamayacak bile… Çiftçiler Birliği diyor ki, “iki öküz bir saban, eskiye dönüyoruz”… İş çok ciddi… Büyük bir sorun… Ve bu arada tüm Dünya’da arpa ve buğday gibi ürünlerin fiyatları da son 10 yılın en yüksek seviyesinde seyretmeye başladı… Yani, Allah çiftçimizi de bizi de korusun… Ve hepsinden önemlisi, mevcut biatçı, itaatçı, zavallı hükümetle işimiz daha zor… Bu arada belirtelim, Anavatan’ın katkıları ile çiftçilerimize ikişer öküz ve birer kara saban bağışlanacaktır… Üzgünüm ama durum bu!