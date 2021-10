Bir zarf, bir not!

Kültür Dairesi'nin düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödül kazanan 7 kişiye "para ödülü" verilemedi.

Bir yazıyla tebrik edildi, “Maliye Bakanlığı kaynaklı bir teknik sorun nedeniyle ödemenin daha sonra yapılacağı" yazılı olarak bildirildi.

Zarf içindeki not dahi öylesine kıymetliydi ki aslında!

***

Ülkenin "iflasını" göstermek açısından bir örnek olarak manşetlere yansıdı bu durum...

Ekonomik değil “yönetim” sefaletini anlatıyordu aslında manzara…

Belki biraz "magazin" ama ne kadar plansız, organizasyon yeteneğinden uzak, "devlet" denen yapının nasıl eğreti olduğu gerçeğiyle yüzleştik yeniden…

***

Toplamda 10 bin 500 liralık bir ödülden söz ediyoruz ve yaşananlar "bürokrasi hantallığı" aslında!

Geçmişte de böylesi uygulamalar oldu, parayı "zarf" içerisinde ödül töreninde sunmak yerine, daha sonra gerekli işlemleri tamamlayarak takdim ettiler, biliyorum.

Hayatımızdaki onca çürüme ve yalan içerisinde, bu sıradan meselenin abartıldığını düşünüyorum.

***

"Ne olmuş" diye sordum.

Fotoğraf yarışması kazananlar arasında kamu çalışanları varmış.

"Bu kalemden devlet memurlarına ödeme yapılamaz" demiş, Bütçe Dairesi'ndeki ilgili kişi!

Olurdu, olmazdı derken, ödül törenine yetişememiş "kalem" çekişmesi!

***

Biz sokağa çıkalım ve asıl fotoğrafa bakalım!

Güvencesiz insanlar kan ağlıyor, eziliyor, sömürülüyor, dibini yaşıyor umudun, tutunacak bir dal arıyor, borçla yaşıyor, batağa sürükleniyor.

On binlerce insanın cebi boş ve herhangi bir “zarf” da yok ortada…

Lütfen bir hesaplayınız, bir insan, benzini, telefonu, elektriği, suyu ve günde bir ekmeği ödediği zaman ne kalıyor geriye?

Ayda bir kuaförüne gitse ve bir acı kahve yudumlasa dışarıda!

Bir çift çorap alsa…

Bir tüp gazla üç ay idare etse örneğin…

Bir panadol koyabilse cebine, onca sızıyı giderebilmek için…

Sabahın altısında uyansa, hastane kuyruğunda beklese, gecenin bir yarısı uykusunun kaçtığı saatlerde bir elmanın yarısını paylaşsa sevdiğiyle…

Gün doğarken evladının cebine on lira bıraksa harçlık niyetine her gün…

Bir küçük şişe su içse…

Yan yana yazınız tüm bunların bedelini…

Yakına yakına yazınız…

Hesap ediniz…

***

"Maliye Bakanlığı kaynaklı bir teknik sorun nedeniyle ödemeniz daha sonra yapılacak” diyen bir not bulabilse keşke onca yoksul cebinde…

Bir zarf!

Tutunmak için yarına!