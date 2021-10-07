“Öğretmenim! Ben, ben, ben…”

Çıktı yine atanmış Başbakan Saner ve sokağa çıkma yasağının kalktığını söyledi.

Yani “sokağa çıkma yasağı kalktı” dendiği zaman bütün işletmeler de yasak olmadığı sürece hep açık olabilirler anlamı çıkması gerekir.

Saner’in anlaşılmayan açıklamalarına yine de bir fırsat verilmiş şekilde bir gece öyle geçti.

Yani 4 Eylül’de yasak kalktı deyince Saner, o gece için bütün işletmeler de sabaha kadar açık kalabilirler demekti.

Hangisi kaldı, hangisi kapattı bilemem ama ertesi gün atanmış Başbakan Saner başka bir açıklama yaptı;

“Sokağa çıkma yasağı kalktı ama istisna yerler hariç işletmeler 01.00’de kapanacak” dedi. “Bunların hangi işletmeler olduğunu da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu açıklayacak” dedi.

Saner bunu hep yapıyor…

Önce bir şey söylüyor, ya anlaşılmıyor, ya yukarıdaki gibi sonradan dönüp düzeltiyor ama düzeltmenin ne anlama geldiği de anlaşılmıyor.

Küçük çocuklar gibi atılıp bir şeyler söylemek istiyor herkesten önce, sonra bir bakıyorsunuz (daha doğrusu uyarılıyor olacak ki) düzeltme geliyor.

Özellikle ilkokuldan hatırlıyoruz çoğumuz;

Öğretmen sınıfta bir şey sorduğunda çok bildiğini göstermek için bazı öğrenciler elleri havada dururdu hep… Hep o cevap vermek, öğretmenin gözüne girmek isterdi.

Atanmış Saner de o çocuklara benziyor.

“Öğretmenim, öğretmenim” diyerek sesini duyurmaya çalışan küçük çocuklara…

Sesini kime duyurmak istiyor, kimin tarafından beğenilmek, kimin takdirini almak istiyor varın siz bulun.

***

Öte yandan 01.00’de kapanması istenen işletmelerin açıklandığını da görmüş değiliz henüz…

Ne sokağa çıkma yasağı kalktığı için gecelere akanlar biliyor bu isimleri, ne de işletmelerini sokağa çıkma yasağı olmadığı için açık tutmayı bekleyenler… Zaten isimler açıklanmadığı için de açık kalmak isteyen herkes açık olmalı şimdi…

İşte öylesine bir açıklama…

En azından ben bu yazıyı yazdığım sırada Saner’in “açıklanacak” dediği işletmeler henüz açıklanmamıştı.

Sonradan açıklanmışsa bilmiyorum.

O görevini yaptı ya!

Herkesten önce atılıp “sokağa çıkma yasağı kalktı” dedi ya!

Gerisi onu ilgilendirmiyor.

İster doğru olsun ister yanlış…

Gerisini birileri halletsin.

O kalkıp bir şeyler söyledi. “Vay be” dediler, “Saner açıkladı” dediler…

Onun için yeterli.

Yasak kalksa da kapalı olur mu işletmeler, açık mı kalırlar onun işi değil.

Açıklanacak bir şeyler varsa o çıksın açıklasın.

Eksik mi fazla mı önemli değil.

Önemli olan müjde! vermek.

Özellikle şimdiki zamanda…

Kurultay varken… Ne kadar fazla şey söylerse o kadar iyi.

İyi kötü fark etmez.

Gündemde kalsın da…

Ne olursa olsun.

İsterse memleket yansın.

“Öğretmenim, öğretmenim ben söyleyim mi?!”



