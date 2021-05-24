Rogers: “Kaçak yaşam veya kaçak çalışmaya zemin hazırlayacak”

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Yabancılar ve muhaceret değişiklik yasa tasarısının kaçak yaşam veya kaçak çalışmaya zemin hazırlayacağını ifade eden HP Milletvekili Jale Refik Rogers, tasarı kapsamının af yasası olduğunu belirterek eleştirdi.

Rogers, ülkedeki kaçak işçilikle hem işverenin hem de işçilerin olumsuz etkilendiğini ifade ederek, deport edilmiş olan, yıllar önce kaçak durumuna düşmüş olan herkesin turist olarak ülkeye gelmesinin önünün açıldığını belirtti.

Söz konusu düzenlemenin kaçak yaşamı, kaçak çalışmayı teşvik ettiği belirtildi. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

Rogers, “Pandemiden dolayı mağdur olan esnafa katkı tabi ki yapılmalı ama kaçak yaşam veya kaçak çalışmaya zemin hazırlayacak bir duruma destek veremeyiz” dedi.

Muhalefet eleştirdi…

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da söz konusu yasa tasarısının genel olduğunu, Kutlu Evren’in ifade ettiği gibi sadece COVID-19 ile ilgili olmadığını belirtti.

Söz konusu yasa tasarısını çeşitli gerekçelerle eleştiren bir diğer isim de TDP Milletvekili Cemal Özyiğit oldu.

Özyiğit, “Öğrenciler için deniliyor ama öğrenciler bu yasağa nasıl düştü, nasıl bu kapsama giriyor anlamak mümkün değil” dedi.

Bakan Evren söz aldı: “Affın esas temeli COVID-19’a dayanıyor”

Rogers’in soruları üzerine kürsüde söz alan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, affın esas temelinin COVID-19’a dayandığını belirtti.

Evren, “Kaçak işgücünü teşvik etmek değil, pandemiyle gelen sıkıntıları önlemek için yapılmıştır. Ülkede izinsiz olarak çalışan veya kalan kişiler olduğunu da belirten Evren, bu kişileri yeniden sisteme koymayı da amaçladıklarını anlattı. Yurt dışına giden ve ülkede bağlantısı olan kişilerin ülkeye yeniden dönemsini sağlamak amacında olduklarını belirtti.

Evren, ülkede çalışma izninden dolayı deport edilenlerin, elçilikler aracılığıyla, muhaceret öncülüğünde ülkeye girebileceğini anlattı.

“Söylenen ve yazılan farklı”

Yabancılar ve muhaceret değişiklik yasa tasarısına ilişkin İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in söylediği ile yazılı tasarıda yer alanların farklı olduğunu kaydeden Erhürman, “Bu hataysa düzeltilmeli. COVID-19 döneminde ortaya çıkan birtakım sorunları görüşmeye hazırız ama genel olarak salgın öncesini de kapsıyorsa, herkesi kapsıyorsa buna karşıyız. Murat edilen bu değilse bunu konuşalım.” dedi.

Erhürman’ın açıklamasına yerinden yanıt veren Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu çalışmanın gerekçesine çok takılmadan ivedi olarak desteklenmesi gerektiğini anlattı.

Mart 2020 yılından itibaren sıkıntı yaşayacak olan işçi veya öğrenciler için tasarının tartışılabileceğine değinen Erhürman, söz konusu tarihten çok önce salgınla ilgisi olmayan ve sıkıntı yaşayan herkesin önünün açılmaması gerektiğinin altını çizdi. Buna karşı olacaklarını ifade etti.

Saner: “Ülke içinde olan ve kayıt dışı olan kişiler de kayda alınabilecek”

Yabancılar ve muhaceret değişiklik yasa tasarısına ilişkin söz alan Başbakan Ersan Saner, pandemi öncesi de gerekli gerekçelerle yasağa düşmüş ve ülkeye giremeyen kişilerin ülkeye girişini tamamen engellemenin de insanlık dışı olduğunu anlattı.

Ülke içinde olup da kayıtlı olmayan kişilerin de sisteme kaydolabileceğini, bundan faydalanabileceğini ifade etti.