Karpaz’daki çevre tehlikesiyle ilgili bölgede açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kirliliğin İskenderun Körfezine doğru gidiyor olduğunu ifade ederek, yine de temkinli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Erhürman, “Bizi teğet geçiyor, endişe edilecek açıklamalarını doğru bulmuyorum. Rehavete kapılmadan tetikte olmalıyız” dedi.

Sadece Türkiye ile değil, dış dünya ile bağlantıların da önemine değinen Erhürman, “Kirlilik İskenderun Körfezine doğru gidiyor ama 3 Eylül’de hava şartlarına göre bu tehlikeyle yine karşı karşıya kalabiliriz. Yine de Akdeniz ortak bir deniz bunu unutmadan hareket etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

“3 Eylül’de bize doğru yönelme ihtimali olabilir. Sürekli takibi yapılmalı”

Kirliliğin belli bölgelerde çökmelere ve katılaşmaya başladığı bilgisini aldıklarını kaydeden Erhürman, BRT’ye yaptığı açıklamada özetle şunları dile getirdi:

“Bu aslında felaketle bugünden sonra da karşı karşıya kalacağımızın göstergesidir. Gemilerin adaya ulaşmasıyla ciddi önlemler devreye girecektir. Bu, bugünlük bir olay değil. Bir süre daha bu riskle mücadele edeceğiz. Bizi teğet geçiyor, endişe edilecek açıklamalarını doğru bulmuyorum. Rehavete kapılmadan tetikte olmalıyız. 3 Eylül’de bize doğru yönelme ihtimali olabilir. Sürekli takibi yapılmalı. Oluşturulan kriz merkezi tek merkezden sağlıklı bilgi akışını sağlamalı.

Kıyılarımıza ulaşması açısından temkinli iyimser olmalıyız ama tehlike devam ediyor, deniz ortak denizimiz, çevre hepimizin.”

“Akdeniz ortak bir deniz, bu yardımları (dıştan destekleri) dış yardım gibi değerlendirmiyorum”

Kopmaların bertarafıyla ilgili de yorum yapan Erhürman, TC’den beklenen iki gemin gelmesiyle temizleme çalışmasının başlayacağını belirtti.

Bu noktada hükümetin sadece Türkiye ile değil, dış dünya ile bağlantılarının olması, dış destek ile tedbirlerin de konuşulması gerektiğine değinen Erhürman, “Dış yardım utanılacak bir şey değildir, çevre, Akdeniz ortak bir deniz, bu yardımlar dış yardım gibi değerlendirmiyorum. Bu olay uzmanlığımızı ve alt yapımızı geliştirmemiz gerektiğini yine bizlere vurguladı.” dedi.