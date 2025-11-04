Piyanist Rüya Taner, Kahire'deki resitalde sanatseverlerle buluştu

Konser piyanisti Rüya Taner, dün gece Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği'nde “Highlights from Sweet Waters of Asia” başlıklı özel piyano resitaliyle sanatseverlerle buluştu.

Verilen bilgiye göre, Mısır’ın önde gelen müzisyenleri, tiyatro sanatçıları, ressamları, medya temsilcileri ve diplomatlarının katıldığı gecede, Glinka, Borodin, Fazıl Say, Dede Efendi, Muzaffer Sarısozen, Vasif Adıgüzelov, Aziza Mustafazadeh ve Sayram Akdil gibi bestecilerin eserleri yer aldı.

Konserin ardından Rüya Taner, önümüzdeki yıl için Kahire ve diğer uluslararası merkezlerde yeni projelere davet aldı.