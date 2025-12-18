Lefkoşa’daki Şebeke Suyu Analizleri temiz çıktı

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, ülkede aşırı yağmurlar sonrasında Gönyeli Barajı ve bazı derelerin taşması sonucu şebeke suyuna kanalizasyon atık suyu karışıp karışmadığını denetlemek amacıyla şehrin 16 bölgesinden şehir şebeke suyundan numune aldı.

Yapılan laboratuvar testlerinin tamamı temiz çıktı.