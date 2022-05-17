Pahalılık kabus oldu

Hayat pahalılığı rekor seviyelere ulaştı, artan fiyatlar karşısında alış- veriş korkulu rüyaya döndü. Tüketici alım gücünü yitirdi, esnaf ise girdi maliyetleri ve elektrik fiyatları altında ezildi.

Cepler boşalıyor, alış veriş arabaları dolmuyor, esnaf işini zor döndürüyor.

Sebze meyve reyonlarına uzanan vatandaşın eli yanmaya devam ediyor, patatesin kilosu hafta sonu kimi marketlerde 29 TL’yi aşarken, dün reyonlarda 26 TL’ye yer buldu, uzun süredir adından söz ettiren domatesin kilosu da 35 TL’yi aştı.

Kilosu 150 TL civarında olan kuzu etinin kimi yerlerde 180 TL’yi aştığı görülürken, dana etinin kilosu ise 130 TL’ye ulaştı.

Beyaz etin kilosu 39 TL’den reyonlarda yer alırken, meyve sebze, piliç fiyatları ile yarışır oldu…

Alışverişe, manava- markete girmeye korkar olan vatandaş, alım gücünün eridiğini ifade ederken, esnaf, elektrik ücretleriyle baş edemediğini anlatarak, girdi fiyatlarının aşağıya çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaştan, esnafa, tüm kesimler çözüm istedi.

Aile bütçesinde gelir-gider dengesinin uyumlu olmadığını ifade eden vatandaşlar, her alanda kemer sıkma politikası güttüğünü, yine de başa çıkamadığını belirtti.

Ekonomik krizden en çok etkilenen kesimin başında sigorta emeklisi olan vatandaşlar ile kalabalık ailelerin ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

Sokağa inen YENİDÜZEN, vatandaşın ve esnafın nabzını tuttu…

ESNAF DERT KÜPÜ…

Maksıl Sebze Meyve Pazarı Direktörü Eşref Özbilgili:

“Üretici de tüketici de kaybediyor.”

Hem üretici, hem de toptancı olduğunu anlatan Maksıl Sebze Meyve Pazarı Direktörü Eşref Özbilgili, “Bu ülkedeki tüccarlar beni iş sahibi yaptı, kendime dükkan açtım ve ürünlerimi satıyorum” dedi. Meyve-sebze fiyatlarının yüksek olmasını girdi maliyetlerine bağlayan Özbilgili, buna karşın bazı sebze fiyatlarının 40 TL’ye çıkmasının nedenin söz konusu gerekçe olmadığını anlattı.

Mevsim değişikliğine göre de fiyatların değişebileceğine dikkat çeken Özbilgili, “Üretici toptancıdan dolayı zaten kaybediyor, yıllardır Hal Yasası yok” yorumunu yaptı.

İnsanların alım gücünün düştüğünden de dert yanan Özbilgili, “Artık herkes daha az ürün alıyor, satışlar çok düştü, şimdiki düzende üreticinin de tüketicinin de kaybı çok büyük” şeklinde konuştu.

“Dükkandaki yazar kasa bozuldu, işten anlayan bir kişi gelip 1 dakika harcayarak sıkışıklığı giderdi, sadece 1 dakikalık emek harcadı, ertesi gün iş yeri tarafından bize 25 Dolar fatura gönderildi.”

Kamkam Kasap Direktörlerinden İsmail Kamkam:

"Vatandaşın alım gücü eridi"

Kilosu 150 TL civarında olan kuzu etinin kimi yerlerde 180 TL’yi aştığını anlatan Kamkam, dana etinin kilosunun ise 130 TL’ye ulaştığını anlatarak, vatandaşın alım gücünün eridiğini ifade etti.

Piyasada fiyatların aşağıya çekilmesi gibi bir eğilimin olmadığı öngörüsünde bulunan Kamkam Kasap Direktörlerinden İsmail Kamkam, ülkedeki tüm girdilerin dövize endekslendiğini, bunun çok büyük bir hata olduğunu ve önünün alınması gerektiğini dile getirdi.

Kilosu 150 TL civarında olan kuzu etinin kimi yerlerde 180 TL’yi aştığını anlatan Kamkam, dana etinin kilosunun ise 130 TL’ye ulaştığını anlatarak, vatandaşın alım gücünün eridiğini ifade etti.

Ülkedeki tüm girdilerin dövize odaklı olmasını eleştiren Kamkam, vatandaşın alım gücünün eridiğini anlattı.

Kamkam, bu durumu şöyle bir örnekle anlattı:

“Dükkandaki yazar kasa bozuldu, işten anlayan bir kişi gelip 1 dakika harcayarak sıkışıklığı giderdi, sadece 1 dakikalık emek harcadı, ertesi gün iş yeri tarafından bize 25 Dolar fatura gönderildi. Herkes istediği yönde dövizi kullanacaksa ve hiçbir denetim yapılmayacaksa bu bizi daha da kötüye götürecektir. Olur şey değil”

Ülkede ne denetim ne de işleyiş olduğunu anlatan Kamkam, “İşlerine gelmiyor, yapmıyorlar” dedi.

Hems Ticaret- Kırnı Piliçleri satış noktası Direktörü Hüseyin Şevki:

“Elektriğe ayda 1,200 TL öderken 4 bin TL fatura ile karşılaştım”

Elektrik ücretlerinin üç katını aştığını belirten Hems Ticaret- Kırnı Piliçleri satış noktası Direktörü Hüseyin Şevki, “Ayda 1,200 TL öderken 4 bin TL fatura ile karşılaştım” dedi. Şevki, gelirlerinin benzer ölçüde yükselmediğine vurgu yaparak bu durumu ‘boğazından keserek’ giderebileceğini anlattı.

Şevki, şöyle devam etti:

“Domates, patates, karpuz ücretleri beyaz et ile yarışır oldu, böyle bir dönem daha önce hiç yaşamadık, insanlar sebze meyve almak yerine tavuk almayı tercihe der oldu. Durum her ne kadar böyle de olsa alım gücünün düştüğünü gözlemliyoruz.”

Vatandaş alışverişe korkarak gidiyor

Güner Görgüner:

“Korkarak alışveriş yapıyoruz, kalabalık aileler ne yapsın?”

Sosyal Sigorta emeklisi maaşı ile günümüz sebze – meyve fiyatlarını karşılamakta zorlandığını anlatan Güner Görgüner, “Sadece mutfak değil ki, elektrik, akaryakıt, tüm masraflarımız arttı, korkarak alışveriş yapıyoruz” dedi.

85 yaşında olduğunu, bugüne dek 1963- 1974 yılları arasında bile bu denli ekonomik sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Görgüner, “Çoluk çocuğu olanlar ne yapar? Çok günah…” şeklinde yorum yaptı.

Aysın Ulutekin:

“Elektrik faturası, kamuda sağlığa erişim, birçok alanda sıkıntı var…”

Hayat pahalılığından yakınan Aysın Ulutekin, dövizin seyrine göre belirlenen fiyatların tepeden tırnağa herkesi olumsuz etkilediğini anlattı.

Kalabalık ailelerin daha büyük sıkıntılar çektiğine vurgu yapan Ulutekin, elektrik faturalarının da çok yükseldiğini kaydetti.

Kamu hastanelerinde sağlığa erişimin adeta imkansız olduğunu kaydeden Ulutekin, “Özel hastanelerden hizmet alıyoruz, güven çok önemli, bizim hastanelerimiz bu güveni vatandaşına vermiyor” şeklinde konuştu.

Berçin Hikmetoğlu:

“Gelir-gider dengemiz uyumlu değil”

Market-manav çıkışı ‘hayal kırıklığı içinde markete girdiğine pişman olduğunu’ anlatan Berçin Hikmetoğlu, aile bütçesinde gelir-gider dengesinin uyumlu olmadığını ifade etti.

Bu durumun ciddi moral bozukluğu yarattığını dile getiren Hikmetoğlu, “100 TL’den aşağıya ödeme yapmak mümkün değil” dedi.

Denetim yapılması gerektiğini ifade eden Hikmetoğlu, maaşının yarısının akaryakıt ödemelerine harcadığını anlattı, “Bu zamanda geçinmek gerçekten zor…” dedi.

Şirin Nergis:

“Artık alışverişte arabalar dolmuyor ama cebimiz boşalıyor”

“Elimiz mahkum almak zorundayız, korkuyla alışveriş yapıyoruz” diyen Şirin Nergis, en çok da fiyatların gün be gün değiştiğinden dert yandı.

Mutfaklarda ‘eski bolluk’ kalmadığını anlatan Nergis, “Vatandaşın ekonomik olarak rahatlayabilmesi için biraz daha denetim şart, devlet çözüm odaklı hareket etmeli” dedi.

Markete, kasaba, doktora gitmeye korkar olduk diyen Nergis, “Her gün fiyatlar değişiyor, bir kilo patatesin kilosu 30 TL’ye kadar çıktı, artık alışverişte arabalar dolmuyor ama cebimiz boşalıyor” şeklinde konuştu.