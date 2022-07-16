‘Oyun’ değiştiren öneriler

Kıbrıs'ta oyun değiştiren önerileri duydunuz mu?

Ercan ya da Mağusa limanlarının dünyaya açılması oyunu değiştirmiyormuş.

Swiss Air, Qatar Airways, Luftansa, Emirates, British Airways doğrudan Ercan Havaalanı'na uçacak da ne olacak?

Hıh!

Anadolu Jet neyimize yetmez (!)

2 milyar Euro'nun üzerinde ekonomik dönüşümü reddediyor itaat tayfası!

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Bunlar "oyun" değiştirmez (!)

Oyun belli..

Malum.

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Oyunu ne değiştiriyor peki?

Denizdeki petrole "ortaklık" istedik.

Henüz çıkmadı ama olsun.

Çıkacak (!)

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Tatar'ın ağız oynattığı Ankara önerilerine göre ne varsa Türkiye üzerinden istedik: Su, enerji, petrol hepsi.

Ada yarısında "Cumhurbaşkanı"nı bile Türkiye üzerinden seçiyoruz biz (!)

Olacak o kadar!

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"Biz senin toprağında devlet kurduk, sen bize gazımızı ver" dedik.

Gaza gelmediler!

Böylece bu öneriler de bir iletişim çalışması olarak arşivdeki yerini aldı.

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Maraş'ın yasal sahiplerine devrine karşılık Ercan'ı ve Mağusa'yı dünyaya kapatma tavrımızı sürdürdük.

Ercan'ın "yenisini" de açamadık.

Bir 20 Temmuz daha gelip geçecek böylece...

Belki 29 Ekim'de açarız.

Olmadı 15 Kasım.

Kurdele ve makaslar hazır.

Elbette bu “tarihi” günde açacak bir yer buluruz. Alsancak yolunu açarız yeniden olmadı, su akıtırız bir daha, Maraş’ta velesbitle turlarız.

Olur olur!

Yeni diplomalı işsizlerle dağdaki bayrağa, eski diplomasız işsizlerle Toroslara bakarız.

“Külliye” temeli atarız başkana!

Meclis "egemenlik kayıtsız şartsız" devredilsin diye daha büyük bir bina yaparız!

Böylece partisinin başkan seçtiği ama başbakan olamayan adam daha güzel bir Meclis binasının arka sıralarında oturur, Başbakan'ın bakan seçmediği ama bakan olan adama gülümser...

Ayın, oyun sürer gider...

Değişe değişe...