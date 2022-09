Oylamada son iki gün

Yenidüzen Gazetesi tarafından 24 yıldır gerçekleştirilen, ülke sporuna ve sporcusuna önemli bir motivasyon kaynağı olan ‘Yılın Spor Ödülleri’nde oylama süreci devam ediyor. Haziran ayında adayların belirlenmesinin ardından başlatılan oylama sürecinde desteklediğiniz adaya dilerseniz kupon, dilerseniz SMS ile oy kullanabilirsiniz.

Oylamada son 2 gün

Bu yıl 24’üncü kez düzenlenen Yenidüzen Gazetesi Geleneksel Yılın Spor Ödülleri’nde yer alan Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği kategorilerinde yer alan isimler arasında birincileri yine her yıl olduğu gibi bu yıl da siz okuyucularımız belirleyecek. Son dört yıldır iki şekilde oylama süreci yapılan Yılın Spor Ödülleri’nde kupon ve SMS oylaması ile kategorilerinde birinciler belirleniyor. 18 Haziran’da başlayan oylama sürecinde son iki güne girilirken, oylama 18 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

Kupon ile nasıl oy kullanırım?

Yenidüzen Yılın Spor Ödülleri’nde desteklediğini aday için gerek gazetede yayınlanacak olan kuponlarla, gerekse Kısa Mesaj (SMS) ile oy verebileceksiniz. Her iki oylama da 18 Eylül 2022 Pazar gününe kadar devam edecek. Her gün YENİDÜZEN’in 28’inci sayfasında yayınlanan ve toplamda üç ay yayınlanacak kuponlar üzerinde yer alan beş kategori içerisinde en az 1, en fazla 5 kategoride, her kategoride tek isime gelecek şekilde oy kullanabileceksiniz. Tamamı boş gönderilecek olan kuponlar ise geçersiz sayılacak. Oy kullandığınız kuponları Yenidüzen Gazetesi’nin Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesislerine elden veya posta yolu ile ulaştırabilirsiniz. Oylama bittikten sonra kuponların ulaştırılması için ek süre verilecek.

SMS ile nasıl oy kullanırım?

SMS oylaması için her iki operatörden oy kullanabileceksiniz. 28’inci sayfada bulunan adayların fotoğraflarının yanında bulunan numaraları 4353’e kısa mesaj olarak göndermeniz oy vermeniz için yeterli olacak. (Turkcell ve Telsim için her bir SMS ücreti 10 Türk Lirası / 27 SMS bedelidir.)