Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin başkanlığına Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan seçildi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün saat 10.00’da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Komite Başkan Vekili Şifa Çolakoğlu başkanlığında toplandı.

Komite, ilk önce gündeminde bulunan “Komite Başkan Seçimi”ni ele aldı. Yapılan seçim sonucunda, komite başkanlığına oy birliği ile UBP Milletvekili Ahmet Savaşan seçildi.

"Organ nakline ilişkin yasa tasarısı onaylandı"

Komite daha sonra, gündeminde bulunan “İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ)”nı ele alarak oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Üreme Tıbbı Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Savaşan başkanlığındaki toplantıya CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Şifa Çolakoğlu, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Fide Kürşat ile Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Filiz Besim de katıldı.