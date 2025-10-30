Ömer Evre’nin yönettiği “Tuvaldeki Sır” Galası’nı 62. Antalya Altın Portakal’da yaptı

Murat OBENLER

Ömer Evre’nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği, görüntü yönetmenliğini Aydın Sarıoğlu’nun yaptığı Kıbrıs filmi “Tuvaldeki Sır” galasını 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 28 Ekim Salı günü yaptı. Altıner Dereliköylü, Biket İlhan ve Ömer Evre’nin yapımcılığını üstlendiği uzun metraj filmin Antalya AKM Perge Salonu’ndaki galasına Antalya’daki kötü hava şartlarına rağmen Antalyalı sinemaseverler yoğun ilgi göstererek salonu doldurdu. Festival’de özel gösterim seçkisinde seyirciyle buluşan filmin galasına yönetmen Ömer Evre’nin yanısıra yapımcılar Altıner Dereliköylü ve Biket İlhan, oyuncular Cemal Hünal, Hatice Tezcan, Devrim Nas, Şahin Ergüney, Esin Kaya, İpek Amber, Deniz Çakır ve Tarcan Korman katıldı.



Evre: “ Zor çekim süreçlerinde filme destek veren tüm sponsorlara, gönüllü katkı koyanlara ve özellikle Biket İlhan hocama teşekkürler”

Yönetmen Ömer Evre film sonrasındaki soru-cevap bölümünde yaptığı konuşmada filmin Kıbrıs Sineması için önemine vurgu yaparak Türkiye’nin sinemadaki önemli ustalarından Biket İlhan’nın hem yapım ekibinde yer alarak hem de gösterime katılarak kişisel olarak kendisi yanında Kıbrıs sinemasına da büyük desteğini ortaya koyduğunu vurguladı. Ömer Evre, Kıbrıs’taki zorlu çekim süreçlerinde filme destek veren tüm sponsorlara ve gönüllü katkı koyanlara bir kez daha teşekkür ederek ülke yöneticilerinin yüzde yüze yakın yerli bir yapıma destek olmamalarına çok üzüldüklerini kaydederek devletin kültür-sanata özellikle de pahalı bir alan olan sinemaya destek olmasının gerekliliğine vurgu yaptı.



Tezcan: “Filmin Altın Portakal’da gösterilmesi tüm ekip için büyük bir motivasyon”

Hatice Tezcan da filmin uluslararası saygınlığı olan Türkiye’nin prestijli festivallerinden Altın Portakal’da gösteriliyor olmasının tüm ekip için büyük bir motivasyon olduğunu söyleyerek sektörün olmadığı, sinemaya destek mekanizmasının olmadığı bir ülke olan Kuzey Kıbrıs’ta kendilerini geliştirmeye çalıştıklarının altını çizdi. Tezcan: “Bu gösterimin oyuncu gençlere de ilham olmasını ümit ediyoruz. Kıbrıs sinemasının gelişmesinde küçük bile olsa bir payımız olmuşsa ne mutlu bizlere.”



“Kıbrıs sinema için çok iyi bir yer. Lefke’nin doğal güzellikleri ve bölge halkının samimiyetine hayran kaldık”

Oyuncu kadrosunda yer alan Türkiyeli oyuncular Cemal Hünal,Devrim Nas ve Şahin Ergüney de doğal güzellikleriyle, Akdeniz’de bir ada olması hasebiyle, çok kültürlü yapısı ve zengin tarihi geçmişi ile Kıbrıs’ın sinema için çok iyi ve uygun bir yer olduğuna dikkat çekerek özellikle ağırlıklı olarak çekimlerin yapıldığı Lefke bölgesinin doğal güzelliklerine ve bölge halkının samimiyetine hayran kaldıklarını da sözlerine eklediler.



Hükümetten Kıbrıs yapımı sinemaya destek yokken Türkiye’den yapımcılara destek var

2025 yılında Kuzey Kıbrıs’ta çekilen ve Sun Rent a Car,Çangar Motors, Nicosia Pasha Hotel- Girne Belediyesi ve Valide Hanım Konağı’nın sponsor olarak katkı koyduğu filmin Türkiye’den gelip adada film çeken yapımcılara büyük katkılar yapılırken ülke tanıtımına da ciddi katkıları olabilecek Kuzey Kıbrıs yapımı olarak ne Cumhurbaşkanlığı ne de UBP-YDP-DP hükümetinden (özellikle Turizm Bakanlığı ve bağlı olduğu daireler) katkı alamaması Antalya’da sinema çevrelerinde eleştiri konusu olurken bu filmin hikayesi bir kez daha kültür-sanata harcanan kaynakların ne kadar verimsiz ve dengesiz kullanıldığının bir işareti olarak karşımıza çıktı.



Aşk, ihanet ve yıllar öncesine gömülmüş sırlarla örülü dramatik bir hikâye

Başrollerini Cemal Hünal,Hatice Tezcan,Devrim Nas, Şahin Ergüney, Cansev Günsoy, Esin Kaya, Giorgos Anagiotos ve Deniz Çakır’ın paylaştığı Osman Alkaş’ın ise konuk oyuncu olarak yer aldığı Tuvaldeki Sır, Kıbrıs’ta geçen; aşk, ihanet ve yıllar öncesine gömülmüş sırlarla örülü dramatik bir hikâyedir. İlham arayışıyla adaya gelen senarist Mert, Ressam Ayten’in gençliğinde Rum genci Nikos’la yaşadığı yasak aşka dair izler bulur. Bu keşif, onu geçmişin karanlık sırlarına götürürken araştırmaları sırasında yolu Zehra ile kesişir ve nesiller boyu saklanmış bir gerçeği birlikte gün yüzüne çıkarmaya çalışırlar.