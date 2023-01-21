“OLMAYAN BENZİNE ZAM YAPTILAR!”

Fehime ALASYA

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın akaryakıt konusunda ‘sıkıntı yok’ söylemlerine karşın dokuz petrol istasyonu gezen YENİDÜZEN, bunların altısında benzin olmadığını, sadece üç Alpet istasyonunda yakıt bulunduğunu gözlemledi. K-Pet İstasyonlarında sadece Eurodisel ve Gazyağı satışı yapılırken, günlerdir 95 ve 98 Oktan benzin olmadığı görüldü.

Alpet istasyonlarında ise her türlü yakıtın bulunduğu ifade edildi, hiçbir tüketici ‘yakıt kuyruklarından’ geri çevrilmedi.

K-Pet istasyonlarının ne zaman normale döneceği hala bilinmezliğin korurken, hem yakıt satıcılar hem de tüketiciler durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi…

Benzin bulunmayan istasyonların her birinin ‘ne zaman yakıt gelir?’ sorusuna karşın verdiği cevap birbirinden farklı oldu.

Kimisi ‘öğlene gelecek’ derken, kimisi ‘akşamüstü’ dedi. Kimi istasyon ‘ yarın gelecek’ derken, kimisi artık zaman vermekten kaçındığını anlattı.

K-Pet istasyonlarında akaryakıt bulamayan tüketicilerin kimisi her şeye rağmen kendi istasyonuna, kullandığı türden yakıt gelmesini bekleyeceğini anlattı. Kimi tüketiciler ise ‘benzin ışığımız günlerdir yanıyor, yolda kalacağız’ diyerek son çare istasyonunu değişerek Alpet’e akın etti.

Birçok tüketici “Aracımız bozuluyor, farklı yakıt kullanamayız” derken YENİDÜZEN’in görüşüne başvurduğu Makine Mühendisleri Odası, farklı yakıt kullanımında araçların yakın veya uzun vadede zarar görebileceği bilgisini paylaştı.

Sıkıntıların merkezinde bulunan K-Pet Genel Müdürü Malik İşimtekin ise dün YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada bir geminin adaya geldiğini, boşaltım yaptığını anlatarak, gece yarısından itibaren yakıt verilmeye başlanabileceği öngörüsünde bulundu.

Akaryakıt olmadığını anlatmakta zor anlar yaşadılar…

Bazı Alpet çalışanları, satışların son günlerde yüzde 50 arttığını anlattı, yoğunluğa yetişmekte zorlandığını ifade etti.

K-Pet istasyonlarındaki çalışanlar ise gelen müşterilere hala akaryakıt olmadığını anlatmakla zor anlar yaşadı.

Tüketici isyanda: “Olmayan benzine zam da yaptılar!”

İstasyon istasyon gezen K-Pet akaryakıt tüketicileri “Olmayan yakıta nasıl zam yapılır?” diye sordu… Ülkedeki akaryakıt stokunun yönetiminde zafiyet olduğu görüşünü paylaşan bazı tüketiciler, “Bu kadar zor olmamalı” dedi.

“Ondan yok, bundan verelim” ifadelerini kızgınlıkla karşılayan bazı tüketiciler ise aracının arıza yaptığını ve bunu kabul etmediğini anlattı…

“Hafta sonu evde oturacağız ama bu kez de elektriksiz kalacağız” diyen vatandaşlar, ağlanacak haline güldüğünü dile getirdi.

K-Pet Genel Müdürü Malik İşimtekin:

“Bir gemi boşaltım yapıyor, yakıt verilecek”

Yurt dışından gelen bir geminin dün boşaltım yaptığını kaydeden K-Pet Genel Müdürü Malik İşimtekin, yakıtın istasyonlara verilmeye başlayacağını ifade etti.

Hava şartlarını öne süren İşimtekin, “Bir haftadır Ege’de ciddi bir fırtına var. Gemilerden biri bu gece için izin aldı. Diğeri çok yavaş ilerliyor. Fiyatlarla ilgili de hiçbir yetkimiz yok. Şu anda (dün akşamüzeri) bir gemi boşalıyor. Bazı istasyonlara ilk olarak sabaha karşı yakıt verilebilecektir.” dedi.

Araçlardaki yakıt değişimine dikkat, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner:

“Yanlış kullanım daha sık servise ve motorun aşınmasına neden olabilir”

Farklı yakıt tüketiminin araçlara zarar verdiğini anlatan Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, kısa vadede sürücülerin aracını daha sık servise götürmesine neden olduğunu anlatırken, ileri vadede ise motorun aşınması gibi çok ciddi ve maliyetli sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Yakıt değişiminin araçlar üzerindeki etkisini YENİDÜZEN’e değerlendiren Yarkıner, şunları ifade etti:

“Üretici o aracın üzerine 95 Oktan benzin kullanabileceğini yazmışsa ve siz 98 Oktan benzin koyarsınız o aracın ateşleme donanımında zamansız ateşleme olabiliyor. Zamansız ateşleme sonucunda ise aracın motor yağının esrafını zamanından evvel bozulabiliyor. Örneğin üreticisi aracın periyodik bakımının 30 bin kilometrede bir olduğunu söylüyor. Buna karşın 98 Oktan benzin alan bir tüketicinin bu kez de 25 bin kilometrede bir bakıma gitmesi gerek. Bir kerelik kullanımda pek bu etki olmuyor ama sürekli kullanımda bu etkiyle karşılaşıyorsunuz.

Eğer 98 Oktan benzin olan bir araçta size 95 Oktan benzin kullanırsanız, bunun da ateşlemesinde bir gecikme olabiliyor. Bu gecikme de yine zamansız ateşleme sayılıyor, bu da yağın esrafını zamanından önce bozabiliyor, performansını düşürüyor. Performans kaybına neden olabiliyor. Bu gözle fark edilmese de yüzde 5 oranında yaşanıyor.

Bunun sürekliliğinde ise motorun iç donanımında, yataklarında aşınmalara sebep oluyor. Egzoz emisyon sistemleri de yakıtın değişmesiyle zarara sebep olabilir.

Tüm bunlar ise genel olarak aracın daha sık servise gitmesi anlamına geliyor, ileri vadede ise motorun aşınması gibi çok ciddi ve maliyetli sıkıntılarla karşı karşıya bırakıyor.

“Aracımın benzinini değişmem”

“Siz kendi aracınıza başka akaryakıt alıyor musunuz?” sorusuna da yanıt veren Yarkıner, “Geçici çözüm bulurum başka araç kullanırım ama aracımın benzinini yine de değişmem.” dedi.

Petrol İstasyonu Direktörü Mehmet Tel:

“Günlerdir ‘yarın gelecek’ deyip duruyoruz. Bakanımız ‘sorun yok’ açıklaması yapıyor… Her şey ortada…”

Yaşananları “Yokluk dönemi değil, beceriksizlik dönemi” olarak yorumlayan Petrol İstasyonu Direktörü Mehmet Tel, “Günlerdir ‘yarın gelecek’ deyip duruyoruz. Bakanımız ‘sorun yok’ açıklaması yapıyor… Her şey ortada…” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tel, özetle şunları dile getirdi:

“Bu hafta benzin yok, geçtiğimiz hafta mazot yoktu, benzin vardı.

Günlerdir ‘yarın gelecek’ deyip duruyoruz. Bakanımız ‘sorun yok’ açıklaması yapıyor… Her şey ortada…

Tedarikte veya stok yönetiminde otomasyon sistemi olmasına rağmen neden bu sıkıntılar yaşanıyor, sorgulanmalı… Kimin ne kadar stoku var görülebiliyorken stok ayarlayamamak anlaşılır gibi değil.

Yakın geçmişte pandemi, bundan kaynaklı sorunlar vardı ama günümüz şartlarında neden bunlar yaşanıyor anlamak çok zor… K-Pet yıllardır bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılıyor, neden şimdi bu sıkıntılar yaşanıyor?

Ülkede ne kadar tüketim var, ne kadarı güneyden, ne kadarı kuzeyden belli, tüm bunlar yıllık olarak bile hesaplanabilir. Stok yönetimi ve zamanlama çok kolay koordine edilebilir. Bu konuya gereğinden fazla önem verilmeli.

Her yıl tüketim hacmi belli, her yıl hangi yakıt ne kadar tüketiliyor biliniyor, rakamlar veriler ortada, sürpriz bir durum yok ki…”

VATANDAŞ: “ZAM OLDU, YAKIT GELDİ SANDIK, YİNE YOK!”

Ali Köroğlu:

“Olmayan benzine nasıl zam yapılır ki?”

“Zam geldi yine benzin yok. Olmayan benzine nasıl zam yapılır ki? Benzin ışığımız yandı, hafta sonu evde oturacağız, tabletlerimize gömüleceğiz ama elektrik de yok… Nereden tutarsak elimizde kalıyor. Ne yapalım? Memleket mi arayalım?”

Cem Şen:

“Bence bu sorunlar çok büyük bir çarkın parçası”

“Pandemiden sonra yaşanmaya başlayan ve devam eden bu sıkıntıların rastlantı veya yönetsel zafiyet olduğunu düşünmüyorum. Bunun tedariki hemen olabilecek bir durum değil ama düzene konulabilir, peki nende yapılmıyor? Bence bu sorunlar çok büyük bir çarkın parçası. Sektördeki büyük oyuncuların işbirliği, büyük bir kurgu…”

Tokay Kastanbolulu:

“Zam gelince benzin olacak sandık, sıkıntılar çözüldü sandık ama…”

“Zam var ama benzin yok. Zam gelince benzin olacak sandık, sıkıntılar çözüldü sandık, çıkıp geldik. 1980’lere döneceğiz. Hafta sonu köye gidemeyeceğiz. Çocuklarla bir yere gitmeye de, markete girmeye de korkar olduk…”

Fatoş Evre:

“Ondan yok bundan verelim deniyor ama arabalarımız bozuluyor”

“Her geçen gün iyiye gideceğimize kötüye gidiyoruz. Arabamız her benzini kabul etmiyor, ondan yok bundan verelim deniyor ama olmaz ki… Benzinimi, istasyonumu değiştim arabamın makinesi bozuldu, çok zararlı çıktım. Artık değişik yakıt almıyorum. Bu sefer de işe gidip gelmekte zorlanıyorum. Bu yüzyılda bu duruma düşmek çok zor.”

Gürdem Ürer:

“Biz hala 1960’lı yılları yaşıyoruz sanırım”

“Aracımda sıkıntı fark ettiğim için tek istasyondan tek çeşit yakıt almayı tercih ediyorum ve bu eksiklik beni çok zorluyor. Biz hala 1960’lı yılları yaşıyoruz sanırım. Son yıllarda yaşanan bu sıkıntı yaşam kalitemizi düşürüyor. Sanırım yönetimde sıkıntılar var…”

Gürsel Canbulat:

“Stok idaresi bu kadar zor olmamalı”

“Benim aracımda benzin bitince kızın aracını aldım, bu çözüm değil ki. Bugün de çıktım benzinci benzinci geziyorum. Bu olur şey değil. Hiçbir yere çıkmayacağız. Benzin tedariki bu kadar zor olmamalı. Stoklarını neden dolu tutmuyorlar? Hava şartlarından dolayı yaşanan sıkıntılar bahane olamaz, stok idaresi bu kadar zor olmamalı.”