Ülkemizin sınıfta kaldığı bir diğer konu da toplu taşıma. Vatandaşlarını güvenli bir şekilde taşıma konusunda gerekli özeni gösteremeyen yöneticiler, geçtiğimiz günlerde ne yazık ki okul çıkışı yedi yaşındaki bir çocuğumuzun okul otobüsünden evine giderken yaşadığı kaza sonrası yine gündeme geldi. Toplu taşımada özellikle okul otobüsleri konusunu çok dikkatle inceleyip gerekli adımları derhal atmamız gerekmektedir.

Uluslararası standartlara göre öğrencilerimizi taşıyan okul otobüslerinin belirli güvenlik donanımlarına sahip olması gerekmektedir. Ancak ülkemizde kullanılan birçok okul servisi oldukça eski ve modern güvenlik sistemlerine sahip değiller. Emniyet kemeri zorunluluğu, yeterli acil çıkış kapısı, GPS takip sistemleri gibi unsurlar birçok araçta bulunmuyor. Yeni nesil otobüslerin kullanılması teşvik edilmeli ve belirli yaş altındaki otobüslerin okul taşımacılığı yapması yasaklanmalıdır. Emniyet kemeri zorunluluğu getirilmeli ve her araçta kamera ve GPS standart hale getirilmelidir.

Okul taşımacılığında otobüsler yeterli denetime tabi tutulmuyor. Araçların teknik kontrolleri ve sürücü yeterlilikleri konusunda ciddi eksiklikler mevcut. Bu da öğrencilerimizin güvenliğini tehlikeye atan en önemli faktör. Okul otobüslerinin düzenli olarak denetlenmesi için bağımsız bir denetleme mekanizması kurulmalıdır. Araçların teknik kontrolleri sıklaştırılmalı ve standartlara uymayan araçlar trafikten men edilmelidir.

Özellikle okul otobüsü kullanacak sürücülerin özel bir eğitimden geçmesi ve belirlenecek standartları karşıladıklarına dair diplomaya sahip olmaları gerekiyor. Ülkemizde de bu konuda gerekli düzenlemenin bulunmaması, trafikte kuralları ihlal eden, hız sınırını aşan veya yeterli mesleki eğitime sahip olmayan sürücüler büyük sorun teşkil ediyor. Okul servisini kullanacak sürücülerin trafik geçmişleri mutlaka incelenmelidir. Zorunlu eğitimler ile sık sık denetime tabi tutulmalıdırlar. Trafik kuralları ile araba sürmenin aynı olmadığı hele ki canlarımızı taşıyan, okul otobüslerinin güvenliği ve acil durum prosedürleri konusunda sürücülerin sıkı bir eğitime girmeleri gerekmektedir.

Ülkemiz genelinde toplu taşıma düzensiz bir yapıya sahip. Okul otobüsleri ve diğer toplu taşıma sistemleri arasında yeterli entegrasyon yok, bu ivedilikle gözden geçirilmeli ve entegrasyon sağlanmalıdır. Şehir içi ve şehirlerarası otobüsler yeterli düzene sahip olmadıklarından öğrenciler evlerine gitmek için saatlerini bekleyerek geçiriyorlar. Bu düzen sağlanırsa öğrencilerimiz daha kısa sürede evlerine güvenle ulaşabileceklerdir.

Güvenli seyahatin yanında güvenli indirip bindirme de incelenmelidir. Ülkemizde bazı okul otobüsleri araçlarını dolmuş gibi kullanarak durak dışı noktalarda yolcu indiriyor. Bu durum hem trafiği aksatıyor hem de öğrencilerin güvenliğini riske atıyor. Kontrolsüz duraklamalar ve beklenmedik anda yola çıkan otobüsler ve yayalar kazalara davetiye çıkarıyor. Bu sistemsizliğin trafik sıkışıklığı da yarattığı ortada. Bu konuda veliler ve öğrencilerin servisleri nasıl kullanacakları konusunda bilinçlendirilmeli ve sürücülerden durak dışı iniş talep edilmemelidir.

Okul taşımacılığındaki refakatçi görevli zorunlu hale getirilmelidir. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve öğrencileri yönlendirmek amacı ile ulunacak olan refakatçiler başlarını telefonlarından kaldırarak ve tüm odaklarını öğrencilere vermeleri gerekmektedir. Bu görevlilerin yeterli eğitimden geçirilmesi ve öğrencilerin iniş-biniş sırasında tehlikeye maruz kalmaması için gerekli önlemleri almalıdırlar. Refakatçilerin, acil durum prosedürü, çocuk güvenliği, ilk yardım, kriz yönetimi ve öğrenci psikolojisi gibi konularda eğitilmesi sağlanmalıdır. Araç içerisindeki öğrencilerin güvende olmalarını sağlamak, düzeni korumak ve acil durumlara müdahale etmek için yeterli donanıma sahip olmaları gerekmektedir.

Kıbrıs'ın kuzeyinde toplu taşıma sisteminin modernizasyonu ve özellikle okul servislerinin güvenli hale getirilmesi, öğrenci sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Denetimlerin arttırılması, araçların yenilenip gerekli standartlara getirilmesi, sürücülerin yeterli eğitim programlarını başarıyla tamamlaması bu konudaki sorunları büyük ölçüde azaltacaktır. Toplumumuzun tüm paydaşları, devlet, özel, okul yönetimleri, veliler ve öğrenciler bu konuda iş birliği içinde hareket etmelidirler. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Daha güzel bir Kıbrıs mümkün.