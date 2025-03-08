CTP’li Belediyelerden ŞÖDAM…

Genellikle kadına şiddet konusu tartışılır… Bu bağlamda devletin ve hükümetin konuya duyarsızlığı, kadınları korumak için çaba sarf etmemesi, şiddete maruz kalan kadınlar için nitelik ve nicelik olarak yeterli sığınma evleri oluşturmadığı ve dolayısıyla kadınların mağduriyeti konuşulur. Yaklaşımlar, talepler ve devlete eleştiriler doğru, haklı ve yerinde…

Daha ayrıntıya girilirse aile içi şiddete kadınların yanı sıra çocukların ve yaşlıların da maruz kaldığı gerçeği ile yüzleşilecektir. Şiddet olarak da sadece fiziki şiddeti kastetmek de doğru değildir. Aile içinde fiziki şiddet çoğunlukla kadına ve çocuğa yapılıyor; manevi ve psikolojik şiddet de yaşlılara uygulanıyor. Ve bir gerçek daha var; çocuklara ve yaşlılara şiddeti de ailenin kadın-erkek genç üyeleri uygular… Dolayısıyla, aile içi şiddet deyince sadece kadına şiddet üzerinde durulması ve sadece bunun için çareler aranması yeterli değildir; çocuğa, kadın-erkek yaşlılara da uygulanan fiziki ve psikolojik şiddetlere karşı da önleyici, caydırıcı çareler, şiddete maruz kalanlar için de sığınabilecekleri olanaklar yaratılmalıdır.

Devlet bu konuda yetersiz ve duyarsız… CTP’li belediye başkanları çare olmak için girişim başlatmış, “Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri”nin (ŞÖDAM) tüm belediyelerde kurulması için çalışma başlatmış. Bravo… ŞÖDAM’ların misyonu da hukuki destek vermek, psikolojik rehabilitasyon sağlamak, ekonomik güçlendirme olanağı yaratmak, koruyucu ve önleyici çalışmalar da yapmak olacakmış. Bu misyon için de odaklarında kadınlar ve çocuklar olduğu anlaşılıyor; yaşlılar gene açıkta kalmış… Misyon eksik… Niye eksik?! Çünkü aile içi şiddet olayının odağında sadece kadın olmuş, çocuklar da eklemlenmiş. Niye öyle olmuş?! Çünkü aile içi şiddet denilince sadece fiziki şiddet odağa alınmış…

Ailenin kadın-erkek yaşlıları ailenin gençleri tarafından fiziki şiddete uğruyor; onlara uygulanan psikolojik şiddet ise oldukça fazla ve ağırdır ve belki de yaşlı aile üyeleri için uygulanan psikolojik şiddet fiziki şiddetten daha ağır gelmektedir. Ve yaygın olarak uygulanan psikolojik şiddet de “Seni/sizi yaşlı bakımevine vereceğiz” sözleridir; bu sözler ağır bir tehdit ve onulmaz bir cezadır.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanlığım döneminde Avusturya’nın Graz Belediyesine ziyarette bulunmuştum, belediye başkanı ile birlikte belediyenin yaşlı bakımevini gezdik… Beş yıldız otel ayarında ve düzeyinde bir bakımevi, her türlü ihtiyaçlar en güzel ve sağlıklı şekilde sağlanmış… Ancak, belediye başkanı bu hizmeti sonlandırma sürecinde olduğunu söyledi. Sebep olarak da, birlikte olan kişilerin sürekli konuştukları ortak konularının hastalıkları olduğunu, biri vefat edince sıranın kimde olduğu dertlenmesini ve daha ağırlıklı olarak kimin ziyaretçileri gelmiş, kiminkiler gelmeyeli çok olmuş hüzünlerinin yarattığı psikolojik depresyonlarını söyledi… Hüzün hiç onları terk etmiyormuş. Dolayısıyla belediyenin bu organizasyonuna son vermek üzere belediye başkanı sonlandırma sürecini başlatmış; yaşlılara hizmeti kendi evlerinde ve sosyal çevrelerinde, ailenin gençlerinin yaşlılarına bakımında ve ilgisinde önemli bir destek ve katkı vermek üzere projesini oluşturmuş. Bu deneyimin, LTB’de “Yaşlılara Avrupalı Hizmet” projemizi yaşama geçirmeye çok katkısı olmuştu.

Demem o ki, CTP’li belediyelerin ŞÖDAM Projesi harika bir girişim olacak; yaşlılar da bu proje kapsamın alınmazsa önemli bir eksiklik olacak. Belli ki kadınlara ve çocuklara fiziki ve psikolojik şiddet üzerinde yoğunlaşılıp çalışılmış ve buna göre şekillendirilmiş bir proje… Mutlaka hayata geçirilmeli… Ailenin gençlerinin ilgi ve bakımına muhtaç olan yaşlıların maruz kaldığı çoğunlukla psikolojik, bazan da fiziki şiddet gerçeğine de önlem ve çare bulmak ve yaşlıların daha onurlu ve güvenli yaşam sürdürmelerini sağlamak misyonu da bu projeye entegre edilmeli…

Bir not daha… Bu proje için AB’den mali ve fikri destek alınabileceği gibi yerel şirketlerimizden ve iş insanlarımızdan da sponsorluklar alınabilir. LTB’deki Yaşlılara Avrupalı Hizmet projemize yerel firmalarımızdan değerli maddi ve mali destekler almıştık.

Umalım ve dileyelim ki CTP’li belediyelerin ŞÖDAM Projesi tüm mağdurları kapsayacak şekilde yaşama geçirilsin.