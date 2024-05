Oda Müziği’nin Kıbrıs’taki en büyük buluşması için heyecan dorukta  

Her yıl Baf yakınlarındaki Kouklia'daki Royal Manor House(Kraliyet Malikanesi) gerçekleşen Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali bu yıl 23.yaşını kutluyor. 24 Mayıs’ta başlayarak 1Haziran’a kadar sürecek 23.festivalde toplam yedi konser yer alacak. Her zaman olduğu gibi, dünyanın önde gelen virtüözlerinden bazıları tarafından icra edilen, çarpıcı bir oda müziği repertuvarı yelpazesi sunacak Festival, her yıl etkinliğe geri dönen müzisyenlerden oluşan bir kadroya sahip olmanın yanı sıra, adamızı ilk kez ziyaret eden konuk solistleri de ağırlayarak her konsere taze ve benzersiz bir bakış açısı katıyor. Frankish tarzı mimarinin en güzel örneklerinden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Kouklia Royal Manor House’da yapılacak festival Avrupa’daki festival takvimlerinde de yer alarak adanın bu alandaki en çok beklenen organizasyonu olma özelliğiyle Kıbrıs’tan ve dünyadan 19 seçkin müzisyeni ağırlayacak.

Saat 20:30’da başlayacak konserlerde şu müzisyenler sahneye çıkacak:

Piyano: Yeol Eum Son, José Gallardo, Dmitry Ishkhanov

Keman: Svetlin Roussev, Diana Tishchenko, Mohamed Hiber, Clara-Jumi Kang, Boris Brovtsyn

Viyola: Gareth Lubbe, Diemut Poppen, Samuel Barsegian, David Abrahamyan

Çello: Jens Peter Maintz, Tim Park, Alexander Chaushian

Kontrabas: Nabil Shehata

Obua: Céline Moinet

Klarnet: Chen Halevi

Fagot: Mavroudes Troullos

Kendi alanlarında çok önemli isimler olan ve birçok yarışmada ödüller de kazanan bu yılın artistleri ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://pharosartsfoundation.org/the-23rd-international.../

Bilgi ve Bilet için ise, Pharos Arts Foundation www.pharosartsfoundation.org & Tel. 22-663871 (Pazartesi-Cuma, saat 10:00-14:00)

Biletler : €20 / €15