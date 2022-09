Bankacılık sektörü için kısa sürede gelişen Novabank’ın yeni Genel Müdür Yardımcısı Cem Savoğlu oldu. 2011 yılından bugüne ada halkına hizmet veren Novabank, bu önemli görevi Savoğlu’na emanet etti.

Atamanın onayı KKTC Merkez Bankası tarafından 8 Eylül 2022 tarihinde verildi.

Cem Savoğlu kimdir?

Cem Savoğlu 1988 yılında Lefkoşa’da doğdu. Lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde University of New Hampshire’da Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere çift ana dalda yüksek onur derecesi ile tamamladı. İngiltere’deki London School of Economics and Political Science (LSE)’da Avrupa Birliği Sosyal Politikası üzerine yüksek lisans yaptı. İngiltere’de staj programları ile başladığı iş hayatına Kuzey Kıbrıs’ta farklı bankalarda ve çeşitli bölümlerde görev alarak devam etti. 2015 yılında Novabank ailesine katılan Cem Savoğlu 2018 yılından itibaren bankanın Hazine-Fon Yönetimi ve Dış Bankacılık Müdürlüğü görevini üstlendi.

Mesleki gelişim kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kuruluna bağlı Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen sınavlarda Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansını, Türev Araçlar Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansını elde etti.

İş yaşamının yanı sıra sivil toplumda da görevler üstlenen Savoğlu, Kıbrıs Engelsiz İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve American Cancer Society’de görevler aldı. Ayrıca Colorado Bold Leaders Project (Cyprus Fulbright Commission), Cultural Connections Program (University of New Hampshire - ABD) ve AMIDEAST Conflict Resolution Workshop (West Virginia -ABD) gibi uluslararası akademik ve kültürel çalıştaylara katıldı.

Savoğlu: "Bankamız yatırımlarda ve kişisel ihtiyaçlarda kullanılmak üzere en uygun koşullarla piyasaya sunmaktadır"

Savoğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Novabank, deneyimli üst yönetimi liderliğinde çalışan genç ve dinamik kadrosu, 1.2 Milyar TL’yi aşan aktif büyüklüğü, 8 fiziki şube ve telefon/internet bankacılığı ile üst kalitede hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönem için de, teknoloji ile desteklenen birebir müşteri teması ve her alanda şeffaf iletişim, Novabank’ın birinci çalışma prensibi olmaya devam edecektir. Bankamız, bilançosundaki fon kaynaklarını güvenli ve verimli piyasa şartlarında değerlendirerek, yatırımlarda ve kişisel ihtiyaçlarda kullanılmak üzere en uygun koşullarla piyasaya sunmaktadır. Zorlu global ve yerel ekonomik koşullara karşın, bankamızın güçlenmeye devam eden öz sermaye yapısı, kontrollü büyüyen mevduatı ve ihtiyatlı kredi portföyü gelecek dönemlerde bankamız için uzun vadeli, güvenli ve sürdürelebilir bir yapı oluşturmaktadır.”