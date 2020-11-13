Ne iade var, ne hükümet

Fehime ALASYA

Hükümeti kurmakla 7 Kasım tarihinde görevlendirilen UBP Genel Sekreteri- Genel Başkan Vekili Ersan Saner, dün de bu yönde bir adım atmadı. UBP’nin parti içi çekişmesi sürerken, ülkede hala bir ‘Hükümet’ olmaması ‘kaos ve belirsizliği’ büyütüyor.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer: “İkinci bir görüşme için UBP bize dönmedi” derken, YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu “İkinci tur için gelecekler ama tarih belli değil. Sadece ziyaret yapacaklarını ifade ettiler” diye konuştu.

UBP ile hükümet kurma çalışmalarında yer almayacağını açıklayan iki parti CTP ve TDP ise sürecin UBP’nin içi sorunları nedeniyle uzadığını işaret etti. CTP ve TDP genel sekreterleri "sorumsuz ve popülist yaklaşımlarla ülkenin daha da kaotik bir ortama sürüklendiğini" ifade etti.

HP Genel Başkanı Yenal Senin ‘geniş tabanlı bir hükümeti’ işaret etti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“UBP, sorumsuz ve popülist yaklaşımlarıyla ülkeyi kaotik ortama sürüklüyor”

7 Kasım’dan beridir Ersan Saner’in çalışmalarının sürdüğünü ifade eden CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bu çalışmaların hangi noktada olduğuna dair bilgileri bulunmadığını kaydetti.

Sorakın, özellikle ülke ekonomisinde çok fazla sıkıntı varken, binlerce iş yerinin faaliyetlerini durdurduğu, çok sayıda işsiz olduğu noktada UBP’nin buna rağmen sorumsuz ve popülist yaklaşımlarıyla ülkeyi kaotik ortama sürüklediğini ifade etti.

Durumun nereye varacağını kestiremediklerini de sözlerine ekleyen Sorakın, bir an hükümet sorununu çözüp özellikle ekonomide rahatlatıcı tedbirler alınması, bütçenin bir an önce Meclis’e sunulması gerektiğini söyledi.

Öte yandan ülkede dış sorunların da bulunduğuna dikkat çeken Sorakın, özellikle Maraş konusunda atılan yanlış adımların ülkeyi uluslararası camiada zora sokacağını anlattı, doğru ve evrensel politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs konusunda da ortaya konan vizyonun çok yanlış olduğunu dile getiren Sorakın, “Uluslararası camianın kabul etmediği biz düşüncenin gerçekleşmesi mümkün değildir. Kıbrıs sorunu BM parametreleri çerçevesinde federasyon temelinde çözülebilecek bir sorundur.” şeklinde konuştu.

Tatar’ı bu yanlıştan dönmeye davet eden Sorakın, “BM parametrelerine uymalı, bu yönde adımlar atılmalı” dedi.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal:

“Saner, hükümeti kuramayacaksa iade etmelidir”

İlk günden tavrını ortaya koyan TDP’den ise “Ersan Saner eğer hükümeti kurmayacaksa en kısa zamanda iade etmeli. Bu normal demokrasilerde geçerlidir, biz bir aydır Başbakanı olmayan bir ülkede yaşıyoruz.” açıklaması geldi.

UBP Kurultayını işaret eden TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, partinin kendi içindeki sorunları dahi çözemediğini kaydetti.

Hükümet kurma senaryolarından biri olarak dillendirilen CTP-HP-TDP-DP Dörtlü koalisyon söylentilerini de yanıtlayan Hızal, “Doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir durumdur. Ortada hala belirsizlikler varken bunu yorumlamak doğru olmaz. Bizimle henüz temas olmadı. Süreç işlemsi gerek, partilerin yetkili kurumları buna karar verir. Normal olması gerekenler bunlar, ama biz maalesef normal bir ülkede normal şartlarda yaşamıyoruz…” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin:

“Ülkenin ihtiyacı geniş tabanlı bir hükümettir”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin, ülkenin ihtiyacının geniş tabanlı bir hükümet modeli olduğunu iddia etti.

Senin, tarafların uzlaşması halinde bu modelin seçim hükümeti olabileceğini ifade ederek, Meclis içinde grubu bulunan partilerin, hem birbirlerini denetleyebileceğini, hem de ülkenin içinde bulunduğu bu zor dönemde, elzem kararları alabilecek kabiliyete sahip olabileceğini kaydetti.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, telefonla katıldığı televizyon programında, HP Parti Meclisi’nin mevcut koalisyon görüşmelerini enine boyuna tartıştığını söyledi.

Kendileri açısından muhalefette kalmanın da bir yol olduğunu aktaran Senin, süreci gözlemlediğinde koalisyon oluşması için bir veya iki modelin söz konusu olabileceğini aktardı.

Halkın Partisi’nin 2018 yılından itibaren hükümette yer alarak elini taşın altına koyduğunu ve zor zamanlarda sorumluluk aldığını ifade eden Senin, özellikle pandemi döneminde, ana muhalefet partisinin de, ülke yönetimi için çözüm önerileri olduğunu ve gelinen aşamada bu söylemlerin ortak akılla hayata geçebilmesi için bir fırsat ortaya çıktığını belirtti.

“Tüm toplumun kucaklayacağı bir model gerekli”

Partilerin, partisel çıkarları bir yana bırakarak, ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına, tüm toplumun kucaklayacağı bir model için karar alması gerektiğini düşündüğünü aktaran Yenal Senin, günün sonunda böyle bir oluşum için olumlu adımlar atılacağını temenni etti.

Son günlerde basında yer alan “UBP-DP-YDP hükümetinin kurulacağı” yönündeki soruya cevap veren Yenal Senin, bu modelin hayata geçebilmesi için Meclis’ten güven oyu alması gerektiğini ama mevcut durumda güven oyu için yeterli sayı görülmediğini söyledi.

“Azınlık hükümeti olursa Meclis açılımı için nisap bile sağlamaya yetmeyecek”

Senin ayrıca, azınlık hükümeti modelinin planlanması durumunda ise bu sayının Meclis açılımı için nisabı bile sağlamaya yetmeyeceğini, bu konuda Merkez Yürütme Organı ve Parti Meclisi ile parti kararı aldıklarını da vurguladı.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu:

“İkinci tur için gelecekler ama tarih belli değil”

Ersan Saner’in ilk tur görüşmesinin ardından yapılan bu resmi ziyaret haricinde, ne resmi ne de gayri resmi hiçbir görüşme olmadığını anlatan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, UBP’nin ikinci kez görüşmek için YDP’den randevu talebinde bulunduğunu belirtti.

“Sadece ziyaret yapacaklarını ifade ettiler, tarih vermediler. Çalışmalarda olduklarını ve HP ile temaslarının olduğunu ifade ettiler.” diyen Zaroğlu, hükümet kurma çalışmalarında sürecin önünü tıkayanın Halkın Partisi (HP) olduğunu savundu.

“Zaten ülkenin kilitlenmesine sebep olan da HP’dir. HP illa ki CTP ile hükümet kurmak istiyor bu nedenle topu taca atma gibi durumları söz konusu.” diyen Zaroğlu, bekleme halinde olduklarını, kaydetti.

Zaroğlu, ayrıca bu sürecin ülke menfaatleri için artık uzamaması gerektiğinin altını çizdi.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer:

“Maalesef hesaplar büyük herhalde bir türlü içinden çıkamıyorlar”

Demokrat Parti (DP), dün itibariyle ikinci bir görüşme için UBP’nin kendilerine dönmediğini kaydeden parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, konuşulan hükümet kurma senaryolarını değerlendirdi.

Özcafer, “Maalesef hesaplar büyük herhalde bir türlü içinden çıkamıyorlar” dedi.

Birçok hükümet senaryosu duyduklarını kaydeden Özcafer, en çok koltuğa sahip üç büyük partinin karar veremediği için süreci tıkadığını dile getirdi.

Ülkede siyasete olan güvenin tamamen ‘dibe vurmuş vaziyette’ olduğunu belirten Özcafer, “Halktan onay almış bu vekiller nasıl adım atıyor, hayretler içinde izliyoruz. Yaşananlar hoş değil. Ortada bir irade yok. İcraat yeteneği yok, bu da hepimizi üzüyor. Ekonomik sorunlar devam ederken üst düzey yetkililerin tartışmasını seyretmek çok üzücü. Geleceğimiz için de endişe verici.” ifadelerini kullandı.