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“Nazik olun çünkü herkes bir şekilde hayat çabasındadır”

“Nazik olun çünkü herkes bir şekilde hayat çabasındadır”

“Hayalimde çocukların hep güldüğü bir dünya vardır”

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Levent ÖZDAĞ

 

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…  Duygusal olmam

 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Moda tasarımcı olurdum

 

Benim gündemimi en fazla meşgul eden…  İşim

 

Kayıtsız kalamadığım şey… Görgüsüzlük

 

En büyük pişmanlığım…  Pişmanlığım olmadı

 

En büyük sevincim…  Hala ve Teyze olmam

 

Hayatımın dönüm noktası…  Küçük yaşta kendi paramı kazandığım gün

 

Beni en çok etkileyen yazar… Mark Wolynn

 

 Başucumdaki kitap…  Duyguların Efendisi

 

En keyif aldığım müzik… Her tür müzikten keyif alırım

 

En son izlediğim film…  Atatürk

 

Kendim için son aldığım şey…  Yonca kolyem

 

 Dolabımdaki en gereksiz şey…  Gereksiz bir şeyim yok

 

Benim için alınabilecek en güzel hediye…  Düşünülüp alınan her hediye özeldir benim için

 

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Yok

 

Kendimde beğendiğim özellik…  Her halimi seviyorum

 

Olmasa da olur… Samimiyetsiz insanlar

 

Olmazsa olmaz…  Ailem ve Dostlarım

 

En iyi yaptığım yemek…  Piliç Isabel

 

Hayalimdeki dünya…  Çocukların hep güldüğü bir dünya

 

Aşk benim için…  Kalpteki heyecan

 

Onunla çok tanışmayı isterdim…  Atatürk

 

Görmek istediğim yer…  Paris

 

Mutlaka yapmak istediğim…  Bugüne kadar istediğim her şeyi yaptım

 

Son olarak söylemek istediklerim… Hafta içi Can Keşanlı & Co da muhasebe yapmaktayım ayrıca part time Mod Cafe & Co da halkla ilişkiler yapmaktayım. Çalışmak beni hep iyi hissettirmiştir. Son olarak nazik olun çünkü herkes bir şekilde hayat çabasındadır.

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