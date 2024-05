Levent ÖZDAĞ

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duygusal olmam

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Moda tasarımcı olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim

Kayıtsız kalamadığım şey… Görgüsüzlük

En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım olmadı

En büyük sevincim… Hala ve Teyze olmam

Hayatımın dönüm noktası… Küçük yaşta kendi paramı kazandığım gün

Beni en çok etkileyen yazar… Mark Wolynn

Başucumdaki kitap… Duyguların Efendisi

En keyif aldığım müzik… Her tür müzikten keyif alırım

En son izlediğim film… Atatürk

Kendim için son aldığım şey… Yonca kolyem

Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz bir şeyim yok

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Düşünülüp alınan her hediye özeldir benim için

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Yok

Kendimde beğendiğim özellik… Her halimi seviyorum

Olmasa da olur… Samimiyetsiz insanlar

Olmazsa olmaz… Ailem ve Dostlarım

En iyi yaptığım yemek… Piliç Isabel

Hayalimdeki dünya… Çocukların hep güldüğü bir dünya

Aşk benim için… Kalpteki heyecan

Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk

Görmek istediğim yer… Paris

Mutlaka yapmak istediğim… Bugüne kadar istediğim her şeyi yaptım

Son olarak söylemek istediklerim… Hafta içi Can Keşanlı & Co da muhasebe yapmaktayım ayrıca part time Mod Cafe & Co da halkla ilişkiler yapmaktayım. Çalışmak beni hep iyi hissettirmiştir. Son olarak nazik olun çünkü herkes bir şekilde hayat çabasındadır.