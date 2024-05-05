“Nazik olun çünkü herkes bir şekilde hayat çabasındadır”
“Hayalimde çocukların hep güldüğü bir dünya vardır”
Levent ÖZDAĞ
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duygusal olmam
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Moda tasarımcı olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim
Kayıtsız kalamadığım şey… Görgüsüzlük
En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım olmadı
En büyük sevincim… Hala ve Teyze olmam
Hayatımın dönüm noktası… Küçük yaşta kendi paramı kazandığım gün
Beni en çok etkileyen yazar… Mark Wolynn
Başucumdaki kitap… Duyguların Efendisi
En keyif aldığım müzik… Her tür müzikten keyif alırım
En son izlediğim film… Atatürk
Kendim için son aldığım şey… Yonca kolyem
Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz bir şeyim yok
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Düşünülüp alınan her hediye özeldir benim için
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Yok
Kendimde beğendiğim özellik… Her halimi seviyorum
Olmasa da olur… Samimiyetsiz insanlar
Olmazsa olmaz… Ailem ve Dostlarım
En iyi yaptığım yemek… Piliç Isabel
Hayalimdeki dünya… Çocukların hep güldüğü bir dünya
Aşk benim için… Kalpteki heyecan
Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk
Görmek istediğim yer… Paris
Mutlaka yapmak istediğim… Bugüne kadar istediğim her şeyi yaptım
Son olarak söylemek istediklerim… Hafta içi Can Keşanlı & Co da muhasebe yapmaktayım ayrıca part time Mod Cafe & Co da halkla ilişkiler yapmaktayım. Çalışmak beni hep iyi hissettirmiştir. Son olarak nazik olun çünkü herkes bir şekilde hayat çabasındadır.