Nasıl anılacaklar?

UBP-DP-YDP Hükümeti, tarihe “Çocukların okullarda başörtüsü takmasının önünü açan” ve “Yeni kumarhanelerin açılmasına onay veren” hükümet olarak geçecek.

Sadece bunlarla mı hatırlanacaklar?

Hayır! Çok iyimser olur.

“Gündüzleri camiye, akşamları da daha kumarhane açılması için yasa çıkarmak için Meclis’e gitmekle”, “Eğitimi konteyner sınıflara indirgemekle”, “Devlet Piyangosu’nun üzerine EOKA’cıların fotoğraflarını basmakla”, “Sağduyu Mutabakatı etkinliğinde hazırlanan klipte EOKA Anıtı’nın görüntülerini kullanmakla” da anılacaklar.

Bitti mi?

Dahası var…

“Yeni doğmuş bebeklerin, alkollü mama ihmaliyle ölmesiyle”, “Sahte diplomalı vekilleriyle”, “Horoz dövüşlerine güzelleme yapan vekilleriyle” de anımsanacaklar.

Liste uzar da uzar…

Müdahaleleri, Anayasa ihlallerini, skandalları daha saymıyorum bile…

***

Hükümet edenler, ciddi bir akıl karışıklığı içinde ülkeyi yönetebileceklerini sanıyorlar.

Yurtdışından ithal organizasyonlarla toplumun ruhunu okşayabileceklerini zannediyorlar. Ama bayrak, din ve milli değerler üzerinden açıklamalar, etkinlikler ve siyaset yaparlarken EOKA Anıtı’na da yer veriyorlar. Yani o kadar uzaklar buralardan… Bu derece gayriciddi işleri…

Daha da acısı, önceden Devlet Piyangosu’na EOKA’cıları bastıkları gibi, bu skandal da umurlarında olmuyor. Utanç duymuyorlar…

***

Hükümetin kumarhane yasası ile ilgili Meclis kürsüsünden eleştirilerde bulunan CTP Milletvekili Ongun Talat’ın “Çocuklarımızın geleceğini karartamazsınız, ikiyüzlü siyaset yapıyorsunuz; bayrak, ezan, sonra kumarhane” açıklamasına, Maliye Bakanı Özdemir Berova’dan sinkaflı bir küfür geliyor.

Tahammülsüzler…

Eleştirilere verilecek cevapları olmadığından dolayı, gergindirler.

***

Ada Avrupa’nın bir adasıyken, Başbakanlık makamında oturan Ünal Üstel çıkıp da “Kıbrıs’ı Ortadoğu’nun en güvenli ülkesi yapacağız” diyebiliyor… Kıbrıs’ı Ortadoğu’ya yakıştırarak…

Ortadoğu’nun en güvenli adası olacakmışız?

Kumarhanelerimizle…

Kerhanelerimizle…

Sahte diplomalarımızla…

Kontrolsüz nüfusla…

Son aylarda ardı ardına yakalanan tetikçilerle…

Kara parayla…

Uyuşturucu belasıyla…

***

“Sağduyu Mutabakatı” denilerek, Tatar etrafında toplananlar, davul zurna eşliğinde Atatürk Spor Salonu’na girdi.

YDP Genel Başkanı Arıklı konuşmasında öyle bir coştu ki, Meclis’te yeni kumarhane açılmasına onay verirken, “Bizler, bayrak inmesin, ezan susmasın diye yola çıktık. Zafer Allah’a inananlarındır” diyebiliyor…

Bununla da durmuyor, toplumu, seçmeni bölücü açıklamalara da yöneliyor ve “Bu seçimler, Türkiye ile yol yürümek isteyenlerle, onun karşısındaki ABD, BM ve AB yolunda gidenlerin arasında yapılacak bir seçimdir” diyor.

Sonra da gidip, kumarhanelere “Evet” diyor…

“Eeee caiz mi Hocam?”

Ben anlamam o işlerden ama siz ezan susmasın diye yola çıktınız ya, onun için size sormak istedim…