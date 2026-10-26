Bir Özel Eğitim Öğretmeninin Eksik Olması Ne Demektir Bilir misiniz?

Ülkemiz eğitimini yöneten anlayış bu kavramdan haberdar mı emin değilim ama bizim dışımızdaki dünya “kapsayıcı eğitimi” ile yoğun bir biçimde uğraşıyor. Eğitim sistemlerinin olmazsa olmaz anlayışı haline getiriyorlar.

Kapsayıcı eğitimde;

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara, kendilerine uygun bir eğitim sistemi sunulur.

Engelli öğrencilerin kendi yaşamlarında öz güveni yüksek olması sağlanır.

Tüm çocukların gereksinimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim düzenlenir.

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçilir.

Eğitimde adalet sağlanır.

Eğitime ailelerin ve toplumun katılımı için öncülük edilir.

Bizde ise durum şu; Ekim 2022 tarihinde “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası” resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi ancak üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen yasanın öngördüğü tüzükler henüz hazırlanmadığı için özel gereksinimli bireyler nitelikli eğitimden hâlâ yoksun…

Dahası KTÖS’ün geçtiğimiz hafta içinde yaptığı açıklamada 40 başarılı öğretmen adayı varken, özel eğitim merkezlerinde ihtiyaç duyulan özel eğitim öğretmen atamaları bir türlü yapılmıyor.

Özel eğitim öğretmenliği, yalnızca bir müfredatı uygulamak ya da sınıfa girip ders yapmaktan öte bir şeydir. Bu meslek; sabır, bilimsel bilgi, duygusal dayanıklılık, sürekli gözlem, bireysel planlama ve her çocuğun kendine özgü dünyasını anlayabilme çabası gerektirir.

Çünkü özel gereksinimli her bireyin öğrenme biçimi, iletişim kurma yöntemi, duygusal ihtiyaçları ve gelişim hızı farklıdır. Bir çocuk için küçük görünen bir ilerleme, başka bir çocuk için aylar süren emeğin karşılığı olabilir.

Üstelik her çaba hemen sonuç vermez. Bazen haftalarca emek verilen bir beceri kazanılamaz. Bazen öğrenilen bir becerinin farklı bir ortamda kullanılabilmesi için yeniden çalışmak gerekir. Bazen de öğretmen, bütün gayretine rağmen öğrencisinin ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacak koşullara sahip değildir.

Bu nedenle bir özel eğitim öğretmeni eksildiğinde yalnızca bir kişi eksilmez.

Bir okulda özel eğitim öğretmeni eksikse, o okulun eğitim hakkını hayata geçirme kapasitesi de eksiktir demektir.

Bu eksiklik, özel gereksinimli bireyleri ilgilendirdiği kadar bütün toplumu da ilgilendirir. Çünkü bir çocuğun eğitim sürecine katılamadığı, ihtiyaçlarının karşılanamadığı ve potansiyelini geliştirecek fırsatlara ulaşamadığı her ortamda kapsayıcılıktan söz etmek mümkün değildir.

Bu nedenle bir okulda özel eğitim öğretmeni eksik olduğunda sorulması gereken soru, “Bu boşluğu kim dolduracak?” olmamalıdır.

Yani; Bir çocuğun gelişiminden, eğitiminden ve geleceğinden kim sorumlu olacak?

Yanıt açıktır: Bu sorumluluk kamu otoritesine aittir ve bu sorumluluğu yerine getirmek zorundadır.

Bir çocuğun eğitim hakkı, ailesinin mücadele gücü kadar olmamalıdır. Başka bir ifadeyle sorun yalnızca öğretmen eksikliği değil, eğitim anlayışıyla da ilişkilidir.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimi bir iyilik, bir lütuf ya da imkânlar elverdiğinde sunulabilecek bir hizmet değildir. Bu, insan onurunun, fırsat eşitliğinin ve eğitim hakkının vazgeçilmez gereğidir.

Anlayana Gülmece

Saatler Geri Alınacak

Dursun, saatlerin geri alınacağını duyunca, evdeki tüm saatleri toplayıp Saatçi Temel’e gider:

Ula Temel, saatler geri alınacakmış. Evdeki saatleri senden aldığımız için sana getirdim. Bunları geri alacaksun da …

Temel kendinden emin bir şekilde:

Öyle yağma yok... Ben de duydum ama sadece 1 saat geri alınacakmış. Sadece 1 tanesini alırım, diğerlerini almam.

Okumuş muydunuz?

Boş bir çuvalın dik durması zordur.