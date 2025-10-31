Namık Kemal Lisesi'nin ilk mezunları aynı masa etrafında

Namık Kemal Lisesi'nin ilk mezunları yıllar sonra bir araya geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası Hüseyin Akansoy'un da bulunduğu fotoğrafı paylaşan CTP Milletvekili Asım Akansoy, "Böylesi anlar, hem geçmişimize hem geleceğimize ışık olur" dedi.

Akansoy'un yaplaşımı şöyle:

"Namık Kemal Lisesi’nin ilk mezunları (1955-56) buluştu.

Tam 70 yıl sonra, bir dönemin genç yürekleri yeniden aynı masa etrafında buluştu.

Zaman geçmiş olabilir, ama o yılların dostluğu, Mağusa’nın sıcaklığı ve Namık Kemal Lisesi’nin ruhu aynı kalmış.

Babam Hüseyin Akansoy,

Fatoş ve Rana Erozan’ın babası Erol Erozan,

Resmiye Canaltay’ın babası Dr. Derviş Eroğlu,

Evşim Erel’in babası Kamil Erel,

ve Erhan Raif’in babası Dinçer Raif…

Hepsi, bir zamanlar aynı sıraları paylaşan, dönemin değerleriyle yetişmiş, Mağusa’nın ve ülkenin gururu olmuş insanlar.

Yıllar sonra bir araya gelip o günleri konuştular.

Bir dönemin hikâyesi yeniden canlandı.

Bu anlamlı buluşmayı gerçekleştiren Resmiye’ye, Evşim’e ve Rana’ya gönülden teşekkürler.

Böylesi anlar, hem geçmişimize hem geleceğimize ışık olur."