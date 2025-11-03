Meteoroloji’den toz uyarısı

Lefkoşa30 °C

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün  saat 16.00’dan çarşamba günü saat 23.59’a kadar hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.

 Meteoroloji Dairesi yazılı açıklamasında toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

