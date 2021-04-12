Mesarya’da çiftçiler dertli: “Sezon kurak geçti, ekinler büyümedi…”   

Mesarya bölgesinde sezon kurak geçti, çiftçileri “mağdur olduklarını” söyledi. Sonbahar ve kış sezonunda yağışların yetersiz olması tarlalardaki ekinleri geliştiremedi. Bu sezonun kurak geçmesinden dolayı gelecek sezon için tohum sıkıntısının yaşanabileceğini aktaran bazı çiftçiler, ekinlerin bu yıl biçemeyecek kazar az olduğunu dile getirdi.

Kağan Güler: “Kuraklık gelecek seneyi çok etkileyecek. Mesarya bölgesinde tohumluk ürün neredeyse hiç yok”

Haşim Tankı: “Çiftçinin borçlarını ödeyebilmesi, önünü de görebilmesi için gerekli olan destek bir an önce verilmeli”

Ahmet M. Kafalı: “Eğer yeterli tohumu elde edemezsek daha az ekeceğiz ve tohum için devlete başvurumuzu yapacağız”

Rüstem Küçüker: “Üreticiler olarak bizim tek istediğimiz kuraklığın pek fazla yaşanmadığı yerlere destek vermemeleri”

Salih Tuğralı: “Gönül isterdi ki ürünümüz olsun ki biz de emeğimizin karşılığını alalım”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ülkemizde bu yıl kış aylarında yağışların yeteli düzeyde olmaması, çiftçiyi zora soktu, üreticilere göre “bu yıl sezon ‘tam kurak’ olarak neticelendi”… Mesarya bölgesindeki bazı çiftçiler bu sezonun kurak geçmesinin tohum açısından gelecek sezonu da etkileyebileceğine vurgu yaptı, Tarım Dairesi’nin bir an önce gerekli çalışmaları başlatması gerektiğini aktardı.

Tarlalardaki ekinlerin boyu 30-40 cm…

Sezon başında büyük umutlarla ve yüksek maliyetler harcayarak ekinlerini eken çiftçiler, yağışların yeterli düzeyde olmaması nedeniyle sezonun kurak geçtiği için üzgün. Nisan ayında olmamıza rağmen bölgedeki tarlaların birçoğunda ekinlerin boyları 30-40 cm kalırken, bazı tarlalarda da geçmiş yıllara oranla daha az sayıda balya ve silaj elde edilebilmesi dikkat çekti.

YENİDÜZEN, sezon boyunca takip etti

Geride kalan kış sezonunda yağışların geç başlaması, sezonun hemen başında çiftçileri oldukça tedirgin etmiş, tarlalar suya doymadığı için ekim işlemi büyük zorluklarla yapılabilmişti. YENİDÜZEN, hem ekimin gerçekleşeceği, hem de ekinlerin olgunlaşma dönemi olan Şubat ayında iki kez konuyu gündeme getirmiş, çiftçilerin yaşadıklarını dinlemişti.

“Zaman kaybetmeye gerek yok”

YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran Mesarya’daki bazı çiftçiler, sezonun ‘tam kurak’ geçtiğinin altını çizerek, Tarım Dairesi yetkililerinin bu noktada kuraklık tespit yapması gerektiğini belirterek, “gerekli desteğin verilebilmesi için zaman kaybetmeden çalışmalara başlanılmalı” dedi.

ÇİFTÇİLER NE DEDİ?

Rüstem Küçüker: “Eğer pasta ada geneline yayılırsa esas zarar eden çiftçi batar”

“Ne yazık ki sezon kurak geçti. Şimdi atılacak olan adım Tarım Dairesi’nin yetkilileri gelip kuraklık tespiti yapmasıdır. Üreticiler olarak bizim tek istediğimiz kuraklığın pek fazla yaşanmadığı yerlere destek vermemeleri. Yani bu ada geneline yayılmamalı. Eğer pasta ada geneline yayılırsa esas zarar eden çiftçi batar. Geçmiş dönemlerde bu oldu ve esas mağdur olan bizler yeteri kadar destek alamamıştık. Kuraklık sınırı 100-120 kilodur bu kadar hasat yapana elbette verilsin ama 350 kilo biçen bir kişiye verilmesi doğru değil.

Öyle bir noktadayız ki, gelecek sezon içinde tohum sıkıntısı çekeceğiz. Kuraklık yaşanmayan bölgelerde devletin bu tohumu iyi değerlendirmesi lazım. Devlet üreticiye piyasadan biraz daha yüksek fiyat vermeli ki, o tohumu Toprak Ürünleri Kurumu ambarlarına çekebilsin. Sonuçta diğer bölgelerdeki çiftçiler de zarar etmek istemez. O yüzden çok dikkatli olunmalı.”

Kağan Güler: “Ekinler bu yıl biçemeyecek kazar az”

Ekinler bu yıl biçemeyecek kazar az. Bu durum gelecek seneyi çok etkileyecek çünkü açıkçası Mesarya bölgesinde tohumluk ürün neredeyse hiç yok. Başka bölgelerden tohum almaya bakacağız. Tabii onlar da umarım pahalıya satmazlar. Tarım Dairesi yetkilileri bu noktada bir an önce gerekli tespiti yapıp üreticiye zararı neyse bir an önce vermeli.”

Haşim Tankı: “Çiftçinin borçlarını ödeyebilmesi, önünü de görebilmesi için gerekli olan destek bir an önce verilmeli”

“Sezon başında öngördüğümüz gibi ne yazık ki bu yıl kurak geçti. Tarlalardaki ekin boyları çok küçük kaldı. Bir an önce yetkililerin gelip, incelemelerde bulunmaları ve zararın ne olduğunu ortaya çıkarması lazım. Nisan ayındayız ve artık neyin ne olduğu da belli. O yüzden zaman kaybetmeye gerek yok. Çiftçinin borçlarını ödeyebilmesi, önünü de görebilmesi için gerekli olan destek bir an önce verilmeli. Sezonun kurak geçmesi tohum açısından gelecek sezonu da etkileyecek. Eğer ekinler çok inceyse ki birçoğu öyle onlar tohum olmaz.”

Ahmet M. Kafalı: “Yeterli tohumu bulamazsak gelecek yıl ekimi azaltacağız”

“Bu yıl sezonun kurak geçmesinden dolayı üzgünüz ama bu noktada yapacak bir şey yok. Ümidimiz, biçerken en azından gelecek yılki tohumumuzu olsun biraz kurtarmak. Eğer yeterli tohumu elde edemezsek daha az ekeceğiz ve tohum için devlete başvurumuzu yapacağız. Daha önce de çok kuraklık olmuştu, o dönemlerde çok yüksek fiyatlarda tohum alabilmiştik. Umarım yine aynı sıkıntıları yeniden yaşamayız.”

Salih Tuğralı: “Gönül isterdi ki ürünümüz olsun ki biz de emeğimizin karşılığını alalım”

“Son ‘tam kurak’ geçtiği için üzgünüz. Sezonun kurak geçmesi, ne çiftçinin, ne hayvancının, ne de hükümetin istediği bir durum. Gönül isterdi ki ürünümüz olsun ki biz de emeğimizin karşılığını alalım ama ne yazık ki olmadı. Ekinler olursa hem çiftçi, hem de hayvancı kazanır. Mesarya bölgesinde bu yıl tohumluk çok zor çıkar. Yağışlar geç yapmaya başlasa da, Kasım ve Aralık ayları iyi geçmişti. Ama ne yazık ki, 12 Ocak’tan sonra çiftçiyi memnun edebilecek kadar yeterli yağış olmadı. En azından bu bölgede olmadı. Bu noktada yetkililer, hemen vakit kaybetmeden gelip zararı tespit etmeli ve çiftçiler daha fazla mağduriyet yaşamadan konu üzerinde çalışma yapmalı.”