Mesarya Belediyesi’nden Dörtyol’a 500 metrelik altyapı yatırımı

Mesarya Belediyesi, Dörtyol Aşağı Özgürlük Caddesi’nde yürüttüğü altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Toplam 500 metre uzunluğunda gerçekleştirilen çalışma kapsamında, bölgede yağışlı havalarda sıkça yaşanan su birikintilerini önlemek amacıyla yağmur suyu drenaj hattı inşa edildi. Drenaj hattının ardından, yayaların daha güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi için kaldırım düzenlemeleri de yapıldı.

Mesarya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yatırımların kesintisiz süreceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Halkımızın daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

Mesarya Belediyesi, bölge halkının yaşam kalitesini artırmak için altyapıdan çevre düzenlemesine kadar farklı alanlarda yatırımlarını sürdüreceğini açıkladı.