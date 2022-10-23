Mehmet Yaşın’dan ayrımcılık tepkisi: “Kıbrıs edebiyatının tarifini çok dilli yapmalıyız”

Şair-Yazar Mehmet Yaşın, Lefkoşa Kitap Fuarı’ndaki çıkışı ile dikkat çekti: “Kıbrıs edebiyatının tarifini çok dilli yapmalıyız.”

Yaşın, “Kıbrıs’ta Türkçe, 500 yıllık edebiyat dili olmasına rağmen ne yazık ki kültürel ayrımcılığa uğruyor” değerlendirmesi yaptı.

Lefkoşa’nın güneyinde yer alan Kitap Fuarı’nda Kıbrıslı şair Mehmet Yaşın’ın edebiyatı ve kitapları konuşuldu.

Panelde, Mehmet Yaşın “Kıbrıs’ta Dil Politikası: 3000 Yıllık Çok Dilli Kıbrıs Şiirinde Kıbrıs Türk Edebiyatının Temsili” başlıklı bir sunum da yaptı.

Kitap eleştirmeni, Kıbrıs Gazeteciler Birliği Başkanı George Frangos, panelde Yaşın’ın Yunanca’ya çevrilen “Sarı Kehribar” ve “Soydaşımız Balık Burcu” romanları hakkında konuştu. Frangos, Yaşın’ın Kıbrıs merkezli bir yazar olmakla birlikte, karakterlerini kozmopolit seçtiğini, çok ülkeli, dilli ve kültürlü bir anlatı ortaya koyduğunu söyledi.

Şair Maria Siakalli ise konuşmasında, Mehmet Yaşın’ın Kıbrıs’ın bütününü temsil eden modern şairlerlerden biri olduğunu belirtti.

Mehmet Yaşın, paneldeki konuşmasında Kıbrıs şiirinin Fenike zamanından bugüne çok dilli olduğunu örnekleri ile anlattı.

Mezartaşı yazıtlarından kendi derlediği şiir örneklerini de okuyan Yaşın, Kıbrıs edebiyatının resmi söylemin 200 yıl öncesinden başladığını ifade etti.

“Kıbrıs’ta modern edebiyat 3 dillidir” diyen Yaşın, Yunanca, İngilizce ve Türkçe’nin yanısıra Ermeni, Maronit gibi toplulukların dillerinin de Kıbrıs şiirinde var olduğunu söyledi.

Kaytazzade Mehmed Nazım’ın Kıbrıs’ın ilk romancısı olmasına rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti kaynaklarında yer almadığını söyleyen Mehmet Yaşın, “Kıbrıs’ta Türkçe, 500 yıllık edebiyat dili olmasına rağmen ne yazık ki kültürel ayrımcılığa uğruyor, dışlanıyor” dedi.

“40 yıldır aynı sözleri yineliyoruz ama hayat değişmiyor, Kıbrıs sorununun yarattığı hasarlardan biri de bu olmalı, sürekli kendimizi tekrar ediyoruz” diyen Mehmet Yaşın, kitaplarından ve geçmiş söylemlerinden örnekler verdi.

“Çok kültürlü, çok dilli bir toplum olduğumuzu idrak etmeliyiz” diyen Mehmet Yaşın, 21’inci yüzyıl Avrupa’sında ve bir Avrupa ülkesinde milliyetçi bir bakışa hapsolunduğunu dile getirdi.

Yaşın, “Kıbrıs edebiyatının tarifini çok dilli yapmalıyız” diyerek, böylesi bir tarihin mirasçıları olduğumuzu sözlerine ekledi.

(Fotoğraflar: Artemis Pullo)