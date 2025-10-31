Meclis heyetini taşıyan uçak pist başından geri döndü

Ankara’ya ziyaret gerçekleştirecek Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, milletvekilleri Şifa Çolakoğlu ve Yasemi Öztürk ile Meclis Genel Sekreteri Serap Fırat’ın da bulunduğu Ajet uçağı, acil çıkış kapılarındaki teknik arıza nedeniyle pist başından geri döndü.

YENİDÜZEN’e konuşan CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, teknik ekip tarafından yapılan kontrollerin ardından uçağın boşaltıldığını ve arızanın acil çıkış kapılarının açık görünmesinden kaynaklandığını ifade etti. Çolakoğlu, yolcuların ve Meclis heyetinin başka bir uçuşla gönderileceğini belirtti.