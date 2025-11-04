Marketlerde KOOP Süt yok

Recep DAL

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK) borçları nedeniyle KOOP-SÜT’e yeterli süt tedarik edememesi, üretim zincirini neredeyse durma noktasına getirdi. Yeterli hammaddeye ulaşamayan KOOP-SÜT, ihtiyacı karşılayacak düzeyde üretim yapamaz hale gelirken, birçok markette KOOP-SÜT ürünlerinin temininde sıkıntılar yaşanmaya başladı.

Öte yandan, UBP-YDP-DP Hükümeti döneminde mali krizle boğuşan KOOP-SÜT’te, faturanın emekçilere kesilmeye çalışıldığı belirtildi. Bazı market sahiplerinin ise raflarda sütün olmayışını sorgulayan yurttaşlara, “çalışanların grevde olduğu” yönünde asılsız bilgiler verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, KOOP-SÜT’ün kötü yönetim ve siyasi atamalar nedeniyle batma noktasına geldiğini, kooperatiflerin hükümet partilerinin arka bahçesi haline getirildiğini ve yapının yeniden işler hale gelmesi için siyasetten arındırılması ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

CTP Milletvekili Fide Kürşat:

“Kooperatifler hükümetteki partilerin arka bahçesi haline geldi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili ve SÜTEK’in eski Genel Müdürü Fide Kürşat, yaşanan krizi YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

CTP Milletvekili Kürşat, “Halkın öz varlığı olan KOOP-SÜT’ün çalışan maliyetleri dolayısıyla bu hale geldiğini ileri sürüyorlar. Ancak kooperatifler hükümette olan partilerin arka bahçesi haline geldi. Zaman zaman gereksiz istihdamlar da yapıldı. Bu durum işçilik maliyetlerini artırdı fakat sıkıntıyı çalışanlara yüklemek asla doğru bir yaklaşım değil.” dedi.

“KOOP-SÜT, siyasi atamalarla batma noktasına getirildi”

Kurumun içine düşürüldüğü durumun kaynağında kötü yönetim ve siyasi kadrolaşmanın olduğunu vurgulayan Kürşat, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“KOOP-SÜT, siyasi atamalarla, kötü ve art niyetli yöneticiler tarafından batma noktasına getirildi. Köy kooperatifleri göz ardı ediliyor. Koop-Süt artık ödeme kabiliyetini kaybetti. Gerek SÜTEK’ten hammadde temin ederken, gerekse ambalaj ve paketleme açısından tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Piyasadaki payları da her geçen gün daralıyor.”

“Kooperatiflerin siyasetten arındırılması şart”

Kürşat, kooperatiflerin hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak gibi temel bir misyona sahip olduğuna dikkat çekerek, bu yapının yeniden işler hale gelmesi için köklü değişiklikler gerektiğini belirtti. Kürşat, “Kooperatiflerin tekrardan ayağa kalkabilmesi için siyasetten arındırılması gerekiyor. Yasal düzenlemelere de ihtiyaç var. CTP olarak bu konu gündemimizdedir.” ifadelerini kullandı.

Yanlış yönetimlerin yarattığı ekonomik sonuçlara da dikkat çeken Kürşat, “Hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak gibi bir misyonu olan kooperatiflerin, yanlış yönetimler tarafından piyasayı pahalılaştıran bir unsur haline gelmesi de yine yöneticilerden kaynaklanan bir sorundur.” diye konuştu.