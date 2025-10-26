Kıbrıs Türk halkbilimine katkılarıyla tanınan, öğretmen ve araştırmacı yazar Mahmut İslamoğlu, hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat eden İslamoğlu, Türk Maarif Koleji’nin kurucuları arasındaydı.

Kıbrıs Türk halk bilimine ve eğitimine yıllarca hizmet veren Mahmut İslamoğlu, yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde saat 11.29’da kılınacak öğle namazının ve cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanı’nda toprağa verilecek Merhum Hemşire Firdevs İslamoğlu’nun eşi olan Mahmut İslamoğlu, bir çocuk ve iki torun sahibiydi.

1 Mart 1934 Limasol doğumlu olan Mahmut İslamoğlu, haziran ayında TAK’ta yayımlanan röportajında, öksüz büyüdüğü hayatını anlatmıştı. İslamoğlu, Kıbrıslı Türklerin Atatürk devrimlerini muazzam şekilde uyguladığını da söylemişti. Türkçe, İngilizce ve Rumca olmak üzere üç dilde onlarca kitabı bulunan İslamoğlu, birçok da ödül sahibiydi.

Mahmut İslamoğlu’nun eşi, “Sister Firdevs” olarak bilinen, Kıbrıs Türk halkının en zor yıllarında en zor görevlerde özveriyle çalışan emekli başhemşire Firdevs İslamoğlu, 22 Şubat 2024’te 92 yaşında hayatını yitirmişti.

Fotoğraf: Erol Uysal