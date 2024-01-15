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MAHKEME İLANI

MAHKEME İLANI

MAHKEME İLANI

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Mağusa Kaza Mahkemesinde.

Tereke Tenfiz Salahiyeti                                                      Tereke İstida No: 9/2024


İHBAR
                                                                                         
Yukarıda sayı ve unvanı yazılı dilekçe ile Mağusa Kaza Mahkemesine başvuran Mağusa sakinlerinden Mehmet Özcan n/d Mehmet Özcamus Terekesine Filiz Özcamus n/d Filiz Tosun’un Tereke İdare memuru atanması için müracaat etmiş bulunmaktadır.
   İşbu dilekçenin tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 8 gün zarfında Mağusa  Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliğine müracaat ederek müteveffa Mehmet Özcan n/d Mehmet Özcamus  terekesine atanmasına itiraz etmemeniz halinde  , Filiz Özcamus n/d Filiz Tosun’un Tereke idare memuru olarak atanacaktır. Önemle tarafınıza ihbar olunur. 
                                                                                 

                                                       Av.Berkay Cicioğlu & Av. Sevcen Cicioğlu 
                                                               (Müstedi Tarafından Avukatlar)

Mağusa Kaza Mahkemesinde.

 

Tereke Tenfiz Salahiyeti                                                      Tereke İstida No: 10/2024

 

İHBAR

                                                                                        

Yukarıda sayı ve unvanı yazılı dilekçe ile Mağusa Kaza Mahkemesine başvuran Mağusa sakinlerinden Fatma  Özcan n/d Fatma Özcamus Terekesine Filiz Özcamus n/d Filiz Tosun’un Tereke İdare memuru atanması için müracaat etmiş bulunmaktadır.

   İşbu dilekçenin tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 8 gün zarfında Mağusa  Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliğine müracaat ederek müteveffa Fatma Özcan n/d Fatma Özcamus  terekesine atanmasına itiraz etmemeniz halinde  , Filiz Özcamus n/d Filiz Tosun’un Tereke idare memuru olarak atanacaktır. Önemle tarafınıza ihbar olunur.

                                                                                

 

                                                          Av.Berkay Cicioğlu & Av. Sevcen Cicioğlu

                                                                 (Müstedi Tarafından Avukatlar)

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