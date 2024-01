MAHKEME İLANI

Mağusa Kaza Mahkemesinde.

Tereke Tenfiz Salahiyeti Tereke İstida No: 9/2024



İHBAR



Yukarıda sayı ve unvanı yazılı dilekçe ile Mağusa Kaza Mahkemesine başvuran Mağusa sakinlerinden Mehmet Özcan n/d Mehmet Özcamus Terekesine Filiz Özcamus n/d Filiz Tosun’un Tereke İdare memuru atanması için müracaat etmiş bulunmaktadır.

İşbu dilekçenin tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 8 gün zarfında Mağusa Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliğine müracaat ederek müteveffa Mehmet Özcan n/d Mehmet Özcamus terekesine atanmasına itiraz etmemeniz halinde , Filiz Özcamus n/d Filiz Tosun’un Tereke idare memuru olarak atanacaktır. Önemle tarafınıza ihbar olunur.



Av.Berkay Cicioğlu & Av. Sevcen Cicioğlu

(Müstedi Tarafından Avukatlar)

Mağusa Kaza Mahkemesinde.

Tereke Tenfiz Salahiyeti Tereke İstida No: 10/2024

İHBAR

Yukarıda sayı ve unvanı yazılı dilekçe ile Mağusa Kaza Mahkemesine başvuran Mağusa sakinlerinden Fatma Özcan n/d Fatma Özcamus Terekesine Filiz Özcamus n/d Filiz Tosun’un Tereke İdare memuru atanması için müracaat etmiş bulunmaktadır.

İşbu dilekçenin tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 8 gün zarfında Mağusa Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliğine müracaat ederek müteveffa Fatma Özcan n/d Fatma Özcamus terekesine atanmasına itiraz etmemeniz halinde , Filiz Özcamus n/d Filiz Tosun’un Tereke idare memuru olarak atanacaktır. Önemle tarafınıza ihbar olunur.

Av.Berkay Cicioğlu & Av. Sevcen Cicioğlu

(Müstedi Tarafından Avukatlar)