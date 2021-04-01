Mahkeme ilanı

MAHKEME İLANI

D.M. 10,000.-25,000.-TL arası

(Form J.195T)

No. 2 ARKASINDA ÖZEL SURETTE AÇIKLAMA YAPILAN CELPNAME (E.2.n6)

GİRNE Kaza Mahkemesinde

Dava No: 3296/2019

Davacı: (a) Fatma Semra Çelikel, Tuzla-İstanbul.

ile

Davalı: (b) Tereke İdare Memuru Oya Özbek vasıtasıyla Merhum İbrahim Aslıhan Gökçek Terekesi,

Çanakkale Sokak No:52-Lefkoşa.

Arasında

(a) Yukarıdaki (b) Davalı tarafına

Bu celpnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren on gün zarfında, (a) Yukarıdaki

(a) Yukarıdaki (c) Davacı tarafından aleyhinize ikame edilmiş olan davada, isbatı vücut kaydı yaptırmanız tarafınıza emrolunur.

Davacının davadaki talebi bu celbnamedeki talep takririnde beyan olunmuştur.

Davacının tebliğ adresi: Şht. Gazeteci Adem Yavuz Sokak no.1-Lefkoşa.

C/o Özdenefe Yazıhanesi-Girne.

Malumunuz olsun ki, aşağıda tayin edildiği veçhile isbatı vücut kaydı yaptırmakta kusur ederseniz gıyabınızda davacı davayı ileri sürebilir ve hüküm verilebilir.

(d) 2019 senesi ….. Aralık ..…. ayının ..... 4. ........ günü kaydedilip mühürlenmiştir.

Mukayyit.

(İmza) Av. Direnç Civa

(e) Davacı tarafından Avukat

İHTAR- (1) İsbatı vücut ya bizzat veya avukat vasıtasıyla (f) Girne Kaza Mahkemesi’nde mukayyide bir isbatı vücut muhtırası tevdi eylemek ve aynı gün muhtıranın Mukayyit tarafından tarihlenmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş bir nüshasını davacının tebliğ adresine bırakmak suretiyle olabilir.

(2) Davalı isbatı vücut için tayin kılınan müddetin son gününden itibaren ondört gün zarfında müdafaasını vermekte kusur ederse tarafına ihbar edilmeksizin aleyhine hüküm kaydı yapılabilir, meğer ki bu meyanda kendisine hüküm için bir celpname tebliğ edilmiş bulunsun.

(a) Davacının ismini, meşguliyetini ve tam adresini beyan ediniz.

(b) Davalının ismini, meşguliyetini ve tam adresini beyan ediniz.

(c) Davacıya tebliğ edilecek olan evrakın bırakılabileceği ve davanın kaydedildiği mukayyitliğin kain bulunduğu kasaba veya köyün Belediye hududu dahilinde bulunan bir şahsın tam adını, meşguliyetini ve adresini beyan ediniz.

(d) Tarih mukayyit tarafından doldurulacaktır.

(e) Bizzat dava etmişse “tarafından avukat” kelimelerini çiziniz.

(f) Yukarıda “(c)”de yazılı mukayyitliğin hangi kasaba veya köyünde kain bulunduğunu beyan ediniz.

İHTAR- Celpname tanziminde 2 numaralı emir hükümleri ve talep takrirleri hakkındaki hükümlere riayet edilmelidir.

DAVALI İÇİN NOT- Avukat tutmak isteyen davalı bilmelidir ki form 12 A ile yazılı bir avukat tutma varakası vermedikçe avukat kendisi tarafından isbatı vücut kaydı yaptırmaz, meğer ki Yargıcın müsaadesi alınmış olsun.

Talep Takriri

Davacının Talebi Şöyledir.

Davacı, Merhum İbrahim Aslıhan Gökçek’in kızkardeşi olup, merhumun terekesinden alacaklı olan bir kimsedir ve bu sıfatla işbu davayı ikame etmektedir. İbrahim Aslıhan Gökçek 19.2.2017 tarihinde vefat etti. Merhum İbrahim Aslıhan Gökçek’in terekesi 54/2017 no’lu Tereke İstida altında 4.4.2017 tarihinde kurulmuş olup İbrahim Aslıhan Gökçek Terekesinin Tereke İdare Memurluğu 4.4.2017 tarihinde merhumun oğlunun annesi olan Oya Özbek ile merhumun avukatı olan Nermin Görgün Tomgüsehan’a tevdi edilmiştir. 31/2/2017 tarihinde Tereke İdare Memurları aleyhine Girne Kaza Mahkemesinde 1652/2017 sayılı dava ikame edilmiş olup, Tereke İdare Memurlarından olan işbu davadaki davalı Oya Özbek’e tüm çabalara rağmen tebligat sağlanamamıştır dolayısıyla işbu davanın ikame edilmesi zaruri hale gelmiştir. Girne Kaza Mahkemesinde ikame edilmiş olan 1652/2017 sayılı dava halen daha devam etmektedir. Davalı, İbrahim Aslıhan Gökçek Terekesinin tereke idare memurlarından olup işbu dava davalı vasıtasıyla Merhum İbrahim Aslıhan Gökçek Terekesine karşı ikame edilmiştir. Merhum İbrahim Aslıhan Gökçek vefat etmeden bir süre önce Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine yatırılmış olup orada tedavi görmekte idi. Merhum, hastanede tedavi görmekte olduğu bir esnada vefat etmiş olup, (vefat etmeden önce 16.2.2017 tarihinde yapmış olduğu 6,000.TL tutarındaki ara ödeme dışındaki) hastane masraflarını ödeyememiştir. Merhumun 19/2/2017 tarihinde vefat etmesi üzerine davacı, kardeşinin cenazesini hastaneden almak istediğinde hastane, merhum İbrahim Aslıhan Gökçek’in almış olduğu sağlık hizmetleri ve/veya ilaç ücretleri ve/veya muhtelif hizmet bedeli ve/veya tedavi masraflarının ödenmesini talep etmiş ve 1668754 numaralı, 24.2.2017 tarihli bir fatura tanzim ederek davacıya teslim etmiştir. Mezkur fatura tutarı 17,818.65 TL’dir. İşbu meblağın 6,000.TL’si merhumun vefat etmesinden önce kendisine ait kredi kartı ile ödenmiştir ve/veya mezkur hastane masraflarına mahsuben 6,000.TL tutarında ara ödeme yapılmıştır. Merhumun hastane masrafları tutarı olan 17,818.65-TL’den yukarıda belirtilmiş olan 6,000.TL’lik ara ödeme tutarı düşüldüğünde geriye 11,818.65-TL kalmıştır. Davacı 24.2.2017 tarihinde hastane ile görüştüğünde ve kendisine 17,818.65 TL tutarındaki fatura teslim edildiğinde bu miktarın hepsini ödeyemeyeceğini hastaneye bildirmiş ve 24.2.2017 tarihinde mezkur borca mahsuben 3,000.TL ödemede bulunmuştur. Davacının ödemiş olduğu 3,000.TL ve merhumun vefatından önce merhuma ait kredi kartından çekilen 6,000.TL’lik ara ödeme (toplam 6,000.TL) sonrasında hastaneye olan borç 8,818.65 TL kalmıştır.

Aslına uygundur.

Mukayyit.

(İmza) Direnç CİVA

Davacı Tarafından Avukat

(a) bizzat dava etmişse “tarafından avukat” kelimelerini çiziniz.

Davacı bir an önce kardeşinin cenazesini teslim alarak defnetmek istediği için hastane ile bir anlaşmaya varmak ve tüm borcu üstlenmek durumunda kalmıştır. Bu sebeple Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve/veya Near East University Ltd. leyhine 24.2.2017 tarihinde bir mersum borç senedi imza etmiştir. Mezkur borç senedine göre;

Davacı, Merhum İbrahim Aslıhan Gökçek’in Near East University Ltd. ve/veya Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinden almış olduğu sağlık hizmetleri ve/veya ilaç ücretleri ve/veya muhtelif hizmetlerine karşılık Near East University Ltd. ve/veya Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine 8,818.65-TL borcu olduğunu beyan ve kabul etmiş, Borcunu 24.7.2017 tarihine kadar % 14 faizleriyle birlikte ödemeyi, Mezkur borcu faizleriyle birlikte vadesinde ödemediği takdirde alacaklının mahkemeye müracaat etme hakkı olduğundan mahkeme masraflarını da faizleriyle birlikte ödemeyi deruhte ve kabul etmiştir. Davacı her ay 1,763.73 TL ödemeyi taahhüt etmiştir.

Davacı, merhumun Near East University Ltd. ve/veya Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine olan 11,818.65 TL tutarındaki bakiye borcunu aşağıda belirtilen tarihlerde ödeyerek kapatmıştır.

Mersum Borç Senedini imzaladığı 24.2.2017 tarihinde 3,000.TL 24.3.2017 tarihinde 1,763.TL 24.4.2017 tarihinde 3,526. TL 18.5.2017 tarihinde 3,526 TL

Davacı merhumun Near East University Ltd. ve/veya Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine olan sağlık hizmetleri ve/veya ilaç ücretleri ve/veya muhtelif hizmetlerin karşılığı 11,818.65 TL tutarındaki bakiye borcunu ödemiş olduğu cihetle merhumun terekesinden alacaklı duruma gelmiştir. Davacı beyan ve iddia eder ki merhumun terekesinde menkul ve gayrımenkul mallar mevcut olup davacının alacağı terekeden karşılanabilecek durumdadır. Dolayısıyla mezkur meblağın merhumun terekesi tarafından ödenmesini talep eder. Davacı yukarıda mezkûr miktarı kullanamadığından dolayı zarar görmüş ve halen görmektedir. Dolayısıyla davacı mezkur meblağ üzerinden 18.5.2017 tarihinden itibaren yasal faiz de talep etmektedir.

Aslına uygundur.

Mukayyit.

Direnç CİVA

Davacı Tarafından Avukat

Davacının davalı aleyhine olan talepleri şöyledir:

Davalının davacıya 11,818.65-TL ödemesi hususunda bir hüküm ve/veya emir verilmesi; Davalının 11,818.65-TL üzerinden 18/5/2017 tarihinden nihai tediye tarihine kadar yıllık yasal faiz ödemesi; Muhterem Mahkemenin uygun göreceği başka herhangi bir emir ve/veya çare; İşbu dava masraflarıdır.

D.M. 10,000-25,000. TL Arası.

Not: Eğer siz yukarıdaki davalı celpnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde yukarıda talep olunan meblağ ile işbu dava masrafları olan 756.-TL’yi ve bu miktarın % 16’sı oranındaki KDV’yi davacıya veya yazıhaneme ödemeniz halinde işbu dava daha ileriye götürülmeyecektir.

Aslına Uygundur.

Mukayyit.

Direnç CİVA

Davacı Tarafından Avukat