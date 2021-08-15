İlk kez gördüm, şaşırdım.

Geceydi…

“Park Yeri” için iki lira bakıyordum…

Euro sandım.

Çünkü alıştım, madeni paranın bir yüzünde Atatürk portresi varsa eğer Türk Lirası’dır…

Yoksa, Euro!

Böyle bir ezber oluştu.

***

Euro değil, Atatürk de yok, 1 Lira yazıyor.

Yeniden çevirdim, yeniden baktım, cami!

Araştırdım.

Ayasofya Cami “hatıra” paralarıymış bunlar (!)

Herhalde çok fazla basmışlar.

Bana “ufaktan ufaktan” Atatürk’ü paradan silme oyunu gibi geldi.

Eski tartışmaymış bu gerçi, kaçırmışım gündemi…

***

Yanlış anlaşılmasın ne kemalist bir çizgim var, ne de pulaştırma noktasında her yerde Atatürk olmasını savunanlardan biriyim.

Çağdaş medeniyet hedefini, devrimlerini, laiklik çizgisini ve modern bir ülke düşünü takdir ederim.

Ama laf ola değil!

Misal, Lefkoşa’ya stadyum yapıyorsun, ismi Atatürk, yanına spor salonu, onun ismi de Atatürk, spor kompleksinin tümünün ismi de aynı…

Öyle de soyunma odasına giriyorsun, duş akmıyor!

Medeniyeti, devrimleri, çağdaşlığı, laikliği unutmuş ha bire isim ve heykel çakıyorsun her yere…

***

Paranın üzerine farklı bir sembol neden olmasın?

Olsun da…

Bir başka inanca ait kutsal bir mekanı zorla ibadete açıyorsan eğer bunun madeni para üzerinde nasıl bir hatırası olacak?

Nazım Hikmet’i koyarsın oraya, Nasreddin Hoca’yı, Evliya Çelebi’yi…

Neyse…

Türkiye gelip kıçımızdaki dona kadar müdahale ediyor ancak biz söz söyledik mi “sana ne” diyor kimileri…

***

Biliyor musunuz -benim bildiğim- üzerinde ‘Türkçe’ yazılı madeni para iki ülkenin merkez bankasında basılıyor.

Bir Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Kıbrıs!

Üzerinde Türkçe olarak Kıbrıs yazan üç farklı madeni Euro var.

Birinde muflon sembolü kullanılıyor, diğerinde Girne’deki antik batı gemi, ötekinde antik bir heykel…

En acısı…

10 TL’yi toplasan etmiyor 1 Euro…

Hani eski Doğu Bloku’ndan insanları örnek verir, “birkaç yüz dolar maaş alıyorlar” derdik, acıyarak…

Lefkoşa’nın öbür yarısında bir dostumla buluştum geçenlerde, kuzeyde üniversite mezunu bir özel sektör çalışanının 400 Euro maaş aldığını söylediğim zaman o acıyarak bakan gözleri gördüm.

İşte o nedenle paranın üzerine kazıdığın resimden çok daha önemlisi ülke olarak geldiğin nokta…Ahhhh!

Kıbrıs’ın ‘Euro’su üzerine Atatürk portresi kazısak ve yazsak etrafına, yurtta barış dünyada barış diye, nasıl da yakışacak öyle...