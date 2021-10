 “Madam Yenge:Olga Rauf Sergisi” sanatseverlerle buluştu

Rüstem’s, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin katkıları ve Telsim’in İletişim & Teknoloji sponsorluğunda Kıbrıs’ın ilk kadın ressamlarından ve fotoğrafçılarından Olga Rauf’un“MADAM YENGE-Ressam, Fotoğrafçı & Koleksiyoner: Olga Rauf” sergisi Rüstem’a Ana Galeri’de açıldı.



Şehir Belleği için Önemli Bir Adım

Kıbrıs’ın ilk kadın ressamlarından ve fotoğrafçılarından Olga Rauf’un Birinci Dünya Savaşı sonrası akademideki ilk çizimlerinden son dönem tablolarına uzanan nitelikli bir seçkinin yanı sıra Rauf’un kendi çektiği fotoğrafları ve koleksiyonerliği ile ilgili objeleri de kapsayan sergi, bugüne dek Olga Rauf üzerine hazırlanmış en kapsamlı çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Kıbrıs ve Almanya’daki arşiv ve döküman taramalarını içeren uzun bir araştırmanın ardından hazırlanan sergi, Olga Rauf üzerine hazırlanmış bir kitap ve belgesel video ile destekleniyor.



Özlem Ünsal, Halil Duranay ve Ceren Erel’in araştırıma ekibini oluşturduğu, Yetin Arslan’ın belegesel videoyu hazırlarladığı serginin küratörlüğünü Halil Duranayile Özlem Ünsal üstleniyor.



Duranay: “Orijinal belgelere dayanan kapsamlı biyografi..”

Açılış gecesinde küratör ve Rüstem Kültür Sanat Danışmanı Halil Duranay, sergiye katkıda bulunanlara teşekkür etti.



Rusya, Amerika, Almanya ve Kıbrıs’ı kapsayan detaylı ve kapsamlı bir araştırma ile orijinal belgelere dayanan kapsamlı bir biyografisi bu ülkenin en büyük kazanımının olduğunu dile getiren Duranay, ailenin desteği ile özel koleksiyonun da sanatseverlerle buluşma imkanı bulacağını vurguladı.

Küratör Özlem Ünsal, Kıbrıs Türk sanat tarihinin öncül isimlerinden olan fakat sanatı veya yaşamı ile hakkında bugüne de ciddi bir çalışma yapılmayan Olga Rauf’un itibarını iade etmek ve onun toplumsal hafızadaki yerini tazelemek niyetiyle yola çıktıklarını ve bunun için 100 yıl geriye giderek her fotoğrafa defalarca bakmak, her ismn peşine düşmek ve her belgenin izini sürmek gerektiğini ifade etti.



Rüstem’a Ana Galeri’de sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi 19 Kasım 2021 günü düzenlenecek özel bir müzayede ile sona erecek.