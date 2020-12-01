Lute Cumhurbaşkanlığı'nda...

Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olarak ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorunu için görevlendirilen Jane Holl Lute’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 11.30’da başladı. Adaya önceki akşam gelen Lute, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile saat 14.00’te bir araya gelecek, yarın ise Yunan hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Atina ardından da New Yok’a gidecek.

Lute’un Ankara programı ise henüz netleşmedi.

Öte yandan Barış Derneği, Lute'un Cumhurbaşkanlığı'na gidişindeki güzergahta, Ledra Palace ışıklarında “Federal Kıbrıs Şimdi” yazılı pankart açtı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute Kıbrıs’taki temaslarına bugün başladı.

Pazar akşamı Ada’ya gelen Lute bugün saat 11.30’da Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, tarafından kabul edildi.

Görüşmenin yapılmasının ardından Lute’un Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile saat 19.00’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Lute adadaki temaslarının ardından yarın Yunan hükümetiyle görüşmeler yapmak üzere Atina’ya gidecek; Ankara’ya da gitmesi beklenen Lute’un Ankara programı ise henüz netleşmedi.