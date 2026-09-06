Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kayıp insanımızın daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.
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Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kayıp insanımızın daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.
Üstel’in açıklaması şöyle:
“Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kayıp insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır.
Ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır.
Böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14’e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14’e düşmüştür.
Kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla arama çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir.
Milletimizin başı sağ olsun.”
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