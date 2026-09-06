Üstel: "Kayıplara ulaşmak için yeni teknik imkanlar devreye alınacak"

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında bugüne kadar 5 kayba ulaşıldığını, 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin ise halen kayıp olduğunu açıkladı.

Üstel, deniz altında ve batık gemi içerisinde yürütülen çalışmaların gün geçtikçe zorlaştığına dikkat çekerek, mevcut çalışmalara ek olarak yeni teknik imkanların ve alternatif yöntemlerin devreye alınacağını belirtti.

Üstel yaptığı açıklamada, havadan, denizden, deniz altından ve karadan görev yapan ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, “Bizim için tek hedef vardır: Tüm kayıplarımıza ulaşmak” dedi.

Özel kuruluşlar inceleme yapıyor

Kayıplara ulaşılması ve batık gemideki çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla yeni girişimler başlatıldığını açıklayan Üstel, derin denizlerde batık çalışmaları ve gemi çıkarma operasyonlarında deneyimli özel kuruluşların teknik personellerinin bugün kaza bölgesinde ve batıkta incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Ekiplerin hazırlayacağı ön raporları değerlendirmek üzere yarın İstanbul’a gideceğini belirten Üstel, burada özel kuruluşlarla bir araya gelerek kayıplara ulaşılması, gemi içerisindeki çalışmaların sürdürülmesi ve batığın çıkarılması konusunda atılabilecek yeni adımların ele alınacağını söyledi.

Üstel ayrıca İstanbul’da geminin sigorta şirketinin üst düzey yetkilileriyle de görüşeceğini açıkladı.

Ankara'da üst düzey temaslar gerçekleştirecek

İstanbul’daki temaslarının ardından Ankara’ya geçeceğini belirten Üstel, burada en üst düzeyde görüşmeler yaparak mevcut durum, hazırlanan raporlar ve bundan sonraki süreçte atılabilecek adımların değerlendirileceğini ifade etti.

Ülkeye dönüşünün ardından önümüzdeki dönemin yol haritasını kayıp aileleri ve kamuoyuyla paylaşacağını söyleyen Üstel, devletin kullanabileceği tüm imkanların değerlendirileceğini vurguladı.

Üstel, “Geride, ‘Acaba şunu da yapabilir miydik?’ diye tek bir soru işareti bırakmayacağız” diyerek, mevcut imkanların yanı sıra ulaşılabilecek her türlü teknik kapasite ve yeni yöntemin sonuna kadar değerlendirileceğini belirtti.