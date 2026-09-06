"Bu cevaplar bulunacak, adalet arayışı sürecek"

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp yakınlarının bekleyişini sürdürdüğü Girne Limanı’nı ziyaret etti. İncirli, facianın neden ve nasıl yaşandığı ile sorumlularının kim olduğuna ilişkin tüm soruların yanıtlanması gerektiğini vurgulayarak, “Bir bakanı, bazı bürokratları görevden alarak bu işin sonuçlanamayacağının farkındayız. Hakikatlerin üzerinin örtülmemesi gerekiyor ve tahkikatın en derin şekilde sürmesi gerekiyor” dedi.

İlk günden bu yana ailelerin yanında olduklarını belirten İncirli, insanların çok büyük bir acı içerisinde olduğunu ve bu zor bekleyişte ailelere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

“Yasımız var ama sorumluluğumuz da var”

Son bir hafta içerisinde ömür boyu unutulmayacak insan dramları yaşandığını ifade eden İncirli, yaşananların bundan sonraki süreçte de toplum üzerinde büyük etkileri olacağını kaydetti.

İncirli, “Yasımız var ama sorumluluğumuz da olduğunu unutmamamız gerekir. Bazı sorular var ki cevapsız kalmaları halinde bu yas anlamını yitirmiş olacak. Bu yasın bir anlamının olabilmesi için bazı soruların cevaplarının olması gerekiyor” diye konuştu.

Facianın ardından yanıtlanması gereken kritik sorular bulunduğuna işaret eden İncirli, “Bu olay neden, nasıl oldu, kimler bundan sorumluydu ve en önemlisi de bir daha böyle bir şey olmaması için ne yapılması gerekir? Bunlar çok kritik ve yaşamsal sorulardır. Bu soruların cevapsız kalması halinde bu ülke bir adım bile ileriye gidemez” dedi.

“Bir bakanı görevden almakla bu iş sonuçlanamaz”

Sürecin yalnızca görevden almalarla sonuçlandırılamayacağını ifade eden İncirli, şöyle devam etti:

“Bir bakanı görevden alarak, bazı bürokratları görevden alarak bu işin sonuçlanamayacağının farkındayız. İlk günden beri söyledik, bu sürecin takipçisi olacağız. Bir haftadır bu konunun uzmanlarıyla yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz.”

İncirli, soruların yanıtlarını ararken hiçbir gerçeğin üzerinin örtülmemesinin sağlanması gerektiğini belirterek, bu konuda endişeler bulunduğunu dile getirdi.

“Belgelerin eksiksiz şekilde su yüzüne çıkması gerekiyor”

Tahkikatın en derin şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, bunun ancak belgelerle mümkün olabileceğini söyledi.

“Belgelerin eksiksiz olarak mutlaka su yüzüne çıkması gerekiyor. Günün sonunda yargıda bu belgelere ihtiyacımız olacak” diyen İncirli, yalnızca geçmişte yaşananların ortaya çıkarılmasının yeterli olmayacağını, benzer bir facianın yeniden yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin de bugünden belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

“Yarın yine Meclis’te olacağız”

CTP’nin konunun araştırılması amacıyla Cumhuriyet Meclisi’ne önerge sunduğunu anımsatan İncirli, ertesi gün UBP’nin de benzer bir talepte bulunduğunu söyledi.

Meclis’in olağanüstü genel kurul çağrısıyla ilgili henüz kendilerine bir bilgi ulaşmadığını belirten İncirli, “Dolayısıyla biz yarın yine Meclis’te olacağız ve soruları tek tek soracağız” dedi.