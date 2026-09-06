Feriha Tel: “Güngör yine yanıyor, biz yine zehirleniyoruz”

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel, Güngör Çöplüğü’nde çıkan yangının ardından hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Tel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güngör Çöplüğü’ndeki yangınların yıllardır tekrarlandığına dikkat çekerek, bölgede yaşanan sorunun çözüme kavuşturulamadığını ifade etti.

“Güngör yine yanıyor. Biz yine zehirleniyoruz” diyen Tel, yıllardır atık yönetiminin kurulmadığını ve atıkların ayrıştırılmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmediğini savundu.

Tel, her yangında halkın zehirli dumanı solumak zorunda bırakıldığını belirterek, yangın çıktıktan sonra müdahale edilmesinin sorunu çözmek anlamına gelmediğini vurguladı.

Ünal Üstel Hükümeti’nin dört yılı aşkın süredir iktidarda olduğunu hatırlatan Tel, sorumluluğun hükümette olduğunu belirterek, “Yetki sizde. Sorumluluk da sizin” ifadelerini kullandı.