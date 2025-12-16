LTB Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni güncellemeye başlayarak dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kullanmakta olduğu Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni (CBS) günümüz şartlarına uygun şekilde yenilemek amacıyla Sistem Company LTD. ile sözleşme imzaladı. Yenilenecek sistemle birlikte Lefkoşa kent haritalarının, belediye hizmetlerinin planlama, karar alma ve yönetim süreçlerinde daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor. Böylece dijitalleşme süreciyle birlikte yurttaşların da belediye hizmetlerinden daha hızlı, şeffaf ve nitelikli biçimde yararlanması sağlanacak.



Tüm cadde ve sokakların 360 derece koordinatlı görüntülerinin çekimine başlandı

LTB, kent yönetiminde teknolojik altyapısını güçlendirerek çağdaş ve sürdürülebilir belediyecilik çalışmalarına devam ediyor. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında tüm cadde ve sokakların 360 derece koordinatlı görüntülerinin çekimine başlandı.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin güncelleme çalışmaları kapsamında çekilecek imajlar, şehir planlama, numarataj, kaçak yapılaşma, kent bilgi sistemi, kentsel tasarım, ulaşım hizmetleri, acil durum yönetimi gibi belediye hizmetlerinde kullanılacak, ayrıca çekilen imajlar web tabanlı coğrafi bilgi sistemi uygulamalarında ve Lefkoşa Kent Rehberi’nde de yayınlanacaktır.