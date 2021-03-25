Limasol’da Piskobu camisine milliyetçi saldırı
Kıbrıs’ın güneyinde Limasol'a bağlı "Episkopi" (Piskobu-Yalova) köyünde bulunan caminin duvar ve kapılarına kimliği belirsiz kişilerce Yunanistan yanlısı milliyetçi sloganlar yazıldı.
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Kıbrıs’ın güneyinde Limasol'a bağlı "Episkopi" (Piskobu-Yalova) köyünde bulunan caminin duvar ve kapılarına kimliği belirsiz kişilerce Yunanistan yanlısı milliyetçi sloganlar yazıldı.
Kıbrıs Cumhuriyeti haber kaynakları, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığını kazandığı 25 Mart 1821 tarihinin yıl dönümünde Limasol'a bağlı Piskobu (Yalova) köyünde bulunan camiye mavi sprey boyayla sloganlar yazıldığını ve Yunan bayrakları ile haç işareti çizildiğini bildirdiler.
Caminin saldırıya uğradığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada geniş yer bulurken, Piskobu muhtarı Lefkios Prodromu saldırıyı kınadı.
Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin araştırma başlattığı ve bölgedeki kameraları incelemeye aldığı da bildirildi.
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