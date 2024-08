Lezzet Dolu Kıbrıs Mutfağı

Kıbrıs mutfağı, adanın zengin kültürel dokusunu yansıtan eşsiz tatlarla doludur. Bu tatlar arasında hem geleneksel hem de sofistike lezzetler olarak öne çıkan iki tarif, Kıbrıs'ın mutfak mirasını adeta birer mücevher gibi parlatır: Bikla ve Tahinli. Bikla, adanın bereketli topraklarından gelen sebzelerin ve baharatlarla birbirlerini tamamlayan uyumu ile Kıbrıs sofralarında kendine özgü bir yer edinmiştir. Fermente edilmiş sebzelerin sirke ve baharatla buluştuğu bikla, Kıbrıs’ın geleneksel tariflerinin derinliğini ve yerel malzemelerinin lezzetini yansıtır. Tahinli ise bambaşka bir lezzet dünyasına kapı aralar. Tahinin hamurla dansı, köy fırınlarından yayılan o unutulmaz koku ile birleşir ve Kıbrıs'ın dört bir yanında sevilerek tüketilen bir tatlıya dönüşür. Her iki lezzet de, adanın geçmişini geleceğe taşıyan, kökleri derinlere uzanan birer gastronomi harikasıdır. Şimdi, Kıbrıs’ın bu iki özel tarifini keşfederek, mutfaklarınıza adanın tadını taşımaya ne dersiniz? Bu yazıda, bikla ve tahinlinin sırrını adım adım sizinle paylaşacağız, keyifli okumalar dileriz…

Nasıl Yapıyorum?

İşe ilk olarak havuç, soğan, kereviz ve çiçek lahanasını küçük küçük doğrayarak başlıyorum. Doğradığım sebzeleri örtmeye yetecek kadar suyun içerisine, taze bir yumurtayı kaldıracak kadar tuz ekleyip eritiyorum. Bu tuzlu su çözeltisinin içerisinde sebzeleri tam 24 saat bekletiyorum. Ertesi gün, sebzeleri örtecek miktarda sirkeyi tencereye döküyorum. Elimi korkak alıştırmıyorum; biraz fazla sirke dökersem bile sorun olmayacağını biliyorum. Ardından, karışıma biraz kıvam verecek kadar buğday unu ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Karışım çorba kıvamına geldiyse, doğru yoldayım demektir.

Sonra, toz hardal, zerdeçal ve köriyi ekliyorum. Hardal ve köriyi eşit miktarda ekliyorum, zerdeçalı ise diğerlerinin yarısı kadar, biraz daha az olacak şekilde ilave ediyorum. Baharatı bol sevdiğim için tereddüt etmeden bolca döküyorum, ama eğer baharatla aramda mesafe olsaydı, yavaş yavaş ekleyerek tadına bakarak ilerlerdim. Elde ettiğim bu karışımı iyice karıştırıyorum ve tencereyi orta derece ateşe koyuyorum. Karışım muhallebi kıvamına yaklaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Zaten birkaç taşım kaynadığında kıvamı oturuyor.

Bu sırada sebzeleri süzüyorum ve karışımın içerisine ekliyorum. Birkaç dakika ateşte çevirerek karıştırdıktan sonra tencereyi hemen ocaktan alıyorum. İyice karıştırdıktan sonra biklam hazır hale geliyor. Biklamı kavanozlara koyuyorum ve buzdolabında saklıyorum. Bu şekilde uzun süre, en az 1 yıl boyunca tazeliğini koruyacak.

TAHINLI

Tahin, susamın ezilmesiyle elde edilen, zengin ve besleyici bir malzemedir. Orta Doğu'dan Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada sevilerek tüketilen tahin, Kıbrıs'ta da kendine özgü tariflerle harmanlanır ve adanın ruhunu yansıtan eşsiz tatlılara dönüşür. Adanın her köşesinde, tahinin hamurla buluştuğu köy fırınlarından yükselen sıcak kokusuyla sizi içine çeken Tahinli ’nin yapımı sabır ve sevgi gerektirir; hamurunun yoğurulmasından tahinin sürülmesine, her aşaması özenle gerçekleştirilir. Kıbrıs’ın hem geçmişine hem de geleceğine uzanan bir köprü gibidir. Her bir dilimi, adanın güneşi kadar sıcak, denizi kadar engin bir lezzet sunar. Şimdi, size bu nefis tahinli çöreği nasıl hazırladığımı anlatacağım. Kıbrıs’ın bu eşsiz lezzetini kendi mutfaklarınıza taşımanız için adım adım rehberlik edeceğim.

MALZEMELERİM