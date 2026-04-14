Levent Şirketler Grubu’ndan CMND AI’a yatırım

Kıbrıs’ın kuzeyinde girişimcilik ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Levent Şirketler Grubu, yapay zeka tabanlı iş süreçleri platformu geliştiren CMND AI şirketine yatırım yaptı.

2024 yılında Kemal Akyiğit ve Ersel Aker tarafından kurulan CMND AI, işletmelerin operasyonel süreçlerini ve karar alma mekanizmalarını yapay zeka destekli çözümlerle geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Şirketin, özellikle İngiltere ve Amerika başta olmak üzere farklı pazarlarda faaliyet gösterdiği belirtildi.

CMND AI tarafından geliştirilen platformun, işletmelerin günlük operasyonlarını daha verimli yönetmesine ve veri odaklı karar alma süreçlerini desteklemesine olanak sağladığı ifade ediliyor. Şirketin, verimlilik ve maliyet yönetimine yönelik çözümleriyle büyüme hedeflediği kaydedildi.

Yatırımın, yerel bir girişimin uluslararası pazarlarda büyümesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtilirken, bu iş birliğinin aynı zamanda bölgedeki teknoloji girişimlerine yönelik ilginin bir göstergesi olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan söz konusu iş birliğinin, Avrupa Birliği tarafından düzenlenen bir Startup Masterclass programında örnek proje olarak yer aldığı ve Levent Şirketler Grubu ile CMND AI kurucu ekibinin programda konuşmacı olarak deneyimlerini paylaşmasının planlandığı bildirildi.

Yatırımla birlikte, Kuzey Kıbrıs’ta girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve yerel girişimlerin uluslararası ölçekte faaliyet göstermesinin desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi.